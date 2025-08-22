Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Šport

Van der Poel zvíťazil v 3. etape Renewi Tour, Kubiš na 70. mieste

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovák Lukáš Kubiš z holandskej stajne Unibet Tietema Rockets finišoval na 70. priečke so stratou 9:32 min. na víťaza.

Autor TASR
Geraardsbergen 22. augusta (TASR) - Holanďan Mathieu van der Poel sa stal víťazom piatkovej 3. etapy cyklistických pretekov Renewi Tour. Jazdec tímu Alpecin - Deceuninck triumfoval v takmer 180 km dlhej etape z Aalteru do Geraardsbergenlu pred domácimi pretekármi Arnaudom De Liem (Lotto) a Timom Wellensom (SAE Team Emirates - XRG).

Slovák Lukáš Kubiš z holandskej stajne Unibet Tietema Rockets finišoval na 70. priečke so stratou 9:32 min. na víťaza. Na čele celkového poradia sa po troch z piatich etáp usadil De Lie.



Výsledky 3. etapy Renewi Tour (Aalter - Geraardsbergen, 178,2 km):

1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin - Deceuninck) 3:50:53 h, 2. Arnaud De Lie (Belg./Lotto) rovnaký čas, 3. Tim Wellens (Belg./SAE Team Emirates - XRG) +12 s, 4. Tibor Del Grosso (Hol./Alpecin - Deceuninck) +34, 5. Alberto Bettiol (Tal./XDS Astana Team), 6. Fred Wright (V.Brit./Bahrain - Victorious) obaja rovnaký čas, ..., 70. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets) +9:32 min.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič