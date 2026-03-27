Van Der Poel zvíťazil v pretekoch E3 Saxo Classic

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Harelbeke 27. marca (TASR) - Holandský cyklista Mathieu Van Der Poel z tímu Alpecin-Premier Tech triumfoval v piatkových pretekoch E3 Saxo Classic. Bolo to pre neho tretie prvenstvo za sebou na tomto podujatí. Do cieľa prišiel so štvorsekundovým náskokom na štvoricu prenasledovateľov.

Na druhom mieste klasifikovali Nóra Pera Stranda Hagenesa, tretí finišoval Belgičan Florian Vermeersch.



E3 Saxo Classic:

1. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Premier Tech) 4:45:15 h, 2. Per Strand Hagenes (Nór./Visma Lease a Bike), 3. Florian Vermeersch (Belg./SAE Team Emirates), 4. Stan Dewulf (Belg./Decathlon CMA CGM), 5. Jonas Abrahamsen (Nór./Uno-X Mobility) všetci +4 s, 6. Tobias Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM) +24, 7. Christophe Laporte (Fr./Visma Lease a Bike), 8. Gianni Vermeersch (Belg./Red Bull - Bora) obaja +24
