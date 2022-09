Van der Poela zadržali pred pretekmi, z ktorých neskôr odstúpil

Wollongong 25. septembra (TASR) - Holandského cyklistu Mathieua van der Poela zadržali v predvečer nedeľňajších pretekov s hromadným štartom na MS v austrálskom Wollongongu. Podľa informácií agentúry AP sa v hoteli v Sydney dostal do konfliktu s deťmi a polícia ho obvinila z dvoch prípadov napadnutia. Van der Poel sa dostal von na kauciu a odštartoval do súťaže kategórie elite, približne po hodine však odstúpil.



Dve dievčatá v tínedžerskom veku rušili 27-ročného holandského reprezentanta, ktorý ich napokon konfrontoval. Jedno z dievčat údajne utrpelo zranenie ruky, a preto polícia Nového Južného Walesu zadržala cyklistu a odviedla ho na miestnu stanicu. Obvinila ho, že strčil dve dievčatá, jedno spadlo na zem a druhé sa udrelo o stenu a zranilo si lakeť.



Van der Poel potvrdil incident. "Je to pravda, bola tam malá nezhoda. Bol to problém s hlučnými susedmi a v tejto krajine sú veľmi striktní. Išiel som skoro spať a veľa detí na chodbe pri mojej izbe malo potrebu klopať mi na dvere. Po niekoľkých razoch mi došla trpezlivosť a nepožiadal som ich pekne, aby prestali. Potom prišla polícia. Do izby som sa vrátil o štvrtej ráno, čo určite nie je ideálne. Je to katastrofa, ale už nič nezmením. Pokúsim sa aspoň trochu spať a snáď mi v súťaži pomôže adrenalín," vravel Van der Poel pre belgickú webstránku Sporza. Už v úvode pretekov jazdil na chvoste pelotónu s podporou tímového kolegu a onedlho predstavitelia holandského tímu potvrdili jeho odstúpenie.