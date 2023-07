Van der Sara previezli do Holandska, je hospitalizovaný na JIS

Amsterdam 15. júla (TASR) - Bývalý holandský futbalista Edwin van der Sar bol v piatok prevezený do Holandska a momentálne je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Niekdajší brankár komunikuje s okolím a nie je v ohrození života.



Päťdesiatdvaročný Van der Sar bol minulý piatok hospitalizovaný v Chorvátsku po tom, čo utrpel krvácanie do mozgu. O stave dlhoročného brankára Ajaxu Amsterdam informovala agentúru DPA jeho manželka Annemarie. Rodina zároveň poďakovala splitskej nemocnici za kvalitnú starostlivosť.



Holanďan ukončil kariéru v roku 2011. Za reprezentáciu odohral 130 zápasov, v Lige majstrov triumfoval s Ajaxom Amsterdam a Manchestrom United. S anglickým tímom vyhral aj štyri tituly v Premier League. Pôsobil i vo Fulhame a Juventuse Turín. Neskôr nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa v Ajaxe, no tento rok v júni odstúpil pre vyčerpanosť.