Van der Vaart s de Rossim budú asistovať pri žrebe kvalifikácie MS2022

Zürich 4. decembra (TASR) - Bývalý holandský futbalový reprezentant Rafael van der Vaart a Talian Daniele do Rossi budú asistovať pri žrebe európskej kvalifikácie o postup na MS 2022 v Katare. Ten sa uskutoční v pondelok o 18.00 h v Zürichu - sídle Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



De Rossi sa na MS 2006 v Nemecku tešil zo zisku titulu. Van der Vaart o štyri neskúr na šampionáte v JAR postúpil s Holanďanmi do finále, v ktorom jeho tím prehral so Španielmi 0:1 po predĺžení. Postup na MS 2022 si vybojuje 13 zástupcov "starého kontinentu". Slovensko bude pri žrebe figurovať v druhom koši spolu so Švajčiarskom, Poľskom, Švédskom, Walesom, Ukrajinou, Rakúskom, Tureckom, Srbskom a Ruskom.