Van Dijk nechce osláviť titul Liverpoolu bez divákov

Liverpool 15. marca (TASR) - Futbalový obranca FC Liverpool Virgil van Dijk po prerušení zápasov v Premier League uviedol, že si nevie predstaviť osláviť titul bez fanúšikov. Svoje názory prezentoval pre televíziu BBC.



Vedenie súťaže sa vo štvrtok zíde na mimoriadnom stretnutí, aby prediskutovalo ďalšie kroky v súvislosti s koronavírusom. Na piatkovom mítingu rozhodlo o prerušení súťaže do 3. apríla, do úvahy však prichádza aj zrušenie zvyšku sezóny. V takom prípade existujú alternatívy, buď anulovať všetky výsledky a ročník uzavrieť bez šampióna, zostupujúcich a postupujúcich, alebo odovzdať titul súčasnému lídrovi v tabuľke FC Liverpool.



"The Reds" čakajú na prvenstvo v najvyššej súťaži 30 rokov a sú len krôčik od trofeje, keď majú na čele 25-bodový náskok pred Manchestrom City a do riadneho skončenia sezóny zostáva odohrať deväť kôl. Agentúra DPA pripomenula, že v hre je aj tretia možnosť, dohrať sezónu bez divákov. "Nikto nechce hrať bez divákov. Ak vyhráme titul na prázdnom štadióne a nebudú tam žiadni diváci, budem zdrvený. Keď na Anfielde nie sú žiadni fanúšikovia, je to veľký šok. Ale pokiaľ sa nerozhodne, nikam sa nepohneme, s tým sa musíme vyrovnať. Ak bude liga pokračovať, určite potešíme našich fanúšikov titulom," povedal Van Dijk.



Vo Veľkej Británii evidovali k 15. marcu 1140 infikovaných osôb a 21 úmrtí. Počet smrteľných obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 5833, v 142 krajinách sveta ho diagnostikovali u 156.400 osôb.