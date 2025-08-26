< sekcia Šport
Van Dijk o najmladšom strelcovi Liverpoolu: Debut ako zo sna
V 10. minúte nadstaveného času vyšla úradujúcemu anglickému šampiónovi kombinačná akcia, na ktorej konci bol po prepustení lopty Dominikom Szoboszlaim Rio Ngumoha.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - Šestnásťročný anglický futbalista Rio Ngumoha sa vo svojom debute stal najmladším strelcom v histórii FC Liverpool. V pondelkovom stretnutí 2. kola anglickej Premier League rozhodol v desiatej minúte nadstaveného času o víťazstve 3:2 na štadióne Newcastlu United. Po strhujúcom zápase ho pochválil aj kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk.
V 10. minúte nadstaveného času vyšla úradujúcemu anglickému šampiónovi kombinačná akcia, na ktorej konci bol po prepustení lopty Dominikom Szoboszlaim Rio Ngumoha. Angličan štyri dni pred svojimi 17. narodeninami z prvej upratal loptu k pravej tyči. „Je to pre neho debut ako zo sna, som za Ria veľmi šťastný. Povedal som mu, že teraz len všetko začína, musí tvrdo pracovať a ostať pokorný, ale určite nech si užije tento moment. Takéto chvíle totiž v jeho pozícii nemôžete brať ako samozrejmosť,“ citovala agentúra AFP slová van Dijka o debutantovi, ktorý prišiel do Liverpoolu z akadémie konkurenčnej Chelsea.
Hostia sa ujali vedenia v 35. minúte zásluhou Ryana Gravenbercha, ktorý skóroval spoza šestnástky k ľavej tyči s prispením jemného teču Fabiana Schära. V prvej minúte nadstaveného času oslabil domácich Anthony Gordon, keď poslal k zemi rozohrávajúceho van Dijka. Rozhodca Simon Hooper najprv vytiahol žltú kartu, no potom si pozrel situáciu na videu a Gordona vylúčil. „Bolo to nešťastné. Každý mi povedal, že je to jasná červená karta, ale môj prvý pohľad bol odlišný, no zrejme som mal zlý uhol. Súcitím s ním. Na jeho pozícii prichádzame o možnosti,“ uviedol podľa BBC Eddie Howe, tréner „strák“.
Kormidelník Liverpoolu Arne Slot sa po prestávke ešte ani nestihol posadiť na lavičku a jeho zverenci už viedli o dva góly. Svoj druhý presný zásah v sezóne si pripísal Hugo Ekitike, ktorého sa pokúšal získať práve Newcastle. Letná posila Liverpoolu zakončila z pätnástich metrov k ľavej tyči. Od tohto momentu sa však hostia nedostávali do streleckých pozícií, nedokázali dostatočne zužitkovať početnú prevahu a domáci v skvelej atmosfére trestali. V 57. minúte znížil na 1:2 hlavou Bruno Guimaraes a v 88. minúte rozjasal St. James' Park striedajúci 22-ročný Dán William Osula, keď sa presadil v pokutovom území a prekonal Alissona Beckera.
Pre zranenia Sandra Tonaliho a Schära arbiter nadstavil až jedenásť minút a po štyroch minútach pobytu na trávniku rozhodol Ngumoha. Stal sa zároveň štvrtým najmladším strelcom v histórii Premier League po Jamesovi Vaughanovi, Jamesovi Milnerovi a Wayneovi Rooneym. „Toto sú momenty, ktoré robia Premier League špeciálnou. Možno to nebol najlepší zápas z pohľadu taktiky alebo celkovo futbalu, ale myslím si, že každý fanúšik si ho užil. Nie som si istý, či to bol vôbec futbalový zápas. Bola tam štandardná situácia za štandardnou situáciou, dlhý aut za dlhým autom. Neboli sme dobrí na lopte, ale nezložili sme sa a ostali sme silní,“ zhodnotil Slot, tréner Liverpoolu, ktorý má po dvoch kolách plný počet bodov. „Samozrejme, pre Ria Ngumohu je to špeciálne, skórovať v takomto momente,“ dodal holandský kormidelník na pozápasovej tlačovej konferencii.
Newcastle má naopak na konte len jeden bod, ktorý získal v 1. kole na pôde Aston Villy, vtedy prišli o vylúčeného hráča domáci. „Hráči podali skvelý výkon. V prvom polčase sme dominovali, akurát nám chýbal gól. V druhom sme museli doháňať dvojgólové manko s desiatimi mužmi, ale myslím si, že sme hru kontrolovali. Neuveriteľným spôsobom sme sa vrátili do hry o body,“ pripomenul tréner Newcastlu Howe. Jeho tímu nepomáha sága ohľadom švédskeho kanoniera Alexandra Isaka. Fanúšikovia pred úvodným hvizdom vytiahli transparent s nápisom: „Nič sa nedosiahne osamote. My sme mesto. Celá populácia.“ Isak je aktuálne mimo zostavy Newcastlu, chce si vytrucovať prestup a práve Liverpool je adeptom na jeho angažovanie.
„Už dlhý čas nie som súčasťou žiadnych rokovaní o tejto veci. Pripravujem tím a venujem všetku svoju energiu hráčom, ktorí chcú hrať za Newcastle. Myslím si, že práve tam je teraz najlepšie sústrediť svoju energiu. Chcem, aby v tom už bolo jasno, chceme sa posunúť vpred, pretože sezóna sa už začala. Sme v akcii a musíme dosiahnuť výsledky, musíme sa snažiť sústrediť na to, čo môžeme ovplyvniť. Podali sme dva naozaj, naozaj dobré výkony a skončili sme s jedným bodom. To je pre nás ťažké prijať, najmä v tomto momente, keď hľadáme pozitíva,“ reagoval Howe.
Situácia ohľadom Isaka sa prejavila aj na atmosfére na štadióne. „Vieme, že sa tu hrá ťažko. Tento týždeň sa prilialo veľa oleja do ohňa, aby sa Newcastle vyhecoval. To, čo sa stalo dnes večer, sa dalo očakávať. Pre nás je sklamaním to, že sme inkasovali dva góly zo štandardných situácií. To by sa nemalo stávať, ale celkovo sú to skvelé tri body,“ dodal stopér Liverpoolu van Dijk.
