Van Dijk si stále nie je istý budúcnosťou v Liverpoole

Londýn 12. marca (TASR) - Holandský futbalista Virgil van Dijk si stále nie je istý, či zostane v Liverpoole aj po prebiehajúcej sezóne. Tridsaťtriročný obranca je jeden z troch kľúčových hráčov spolu s Mohamedom Salahom a Trentom Alexandrom-Arnoldom, ktorým v júni vypršia súčasné zmluvy.



Rokovania prebiehajú už dlhší čas a van Dijk vyjadril záujem zostať. Zatiaľ však neprišlo ku žiadnej dohode o novej zmluve. "Momentálne nemám tušenie, čo sa stane budúcu sezónu. Ak niekto tvrdí, že to vie, klame vám do očí. Všetci vedia, že v zákulisí prebiehajú nejaké rokovania, ale to je tak všetko," vyjadril sa holandský reprezentant podľa agentúry DPA.