Van Dijk zachránil Liverpool, Newcastle vyškolil Manchester United

Londýn 14. apríla (TASR) - Hrdinom futbalového Liverpoolu bol v nedeľu kapitán Virgil van Dijk, ktorý strelil víťazný gól proti West Hamu. „Reds“ vyhrali 2:1, náskok pred Arsenalom zvýšili na trinásť bodov a celkový triumf v Premier League tak môžu za určitých okolností spečatiť už v ďalšom stretnutí na pôde Leicestru. Kvalitný výkon predviedol Newcastle, ktorý vyškolil obranu Manchestru United a deklasoval súpera 4:1.



Holandský stopér Van Dijk skóroval hlavou pri rohovom kope Alexisa Mac Allistera. Duel mal dramatický priebeh, no domáci išli do vedenia už v 18. minúte, keď výstavnú prihrávku Mohameda Salaha využil Luis Díaz. V súčte gólov a asistencií dosiahol Egypťan číslo 45, čo je nový rekord v rámci 38-zápasového formátu Premier League. Ešte pred úvodným výkopom si vyslúžil ovácie fanúšikov za predĺženie zmluvy s Liverpoolom o dva roky. Hernú prevahu si však jeho tím nedokázala naplno preniesť do druhého polčasu, výborné zákroky predviedli domáci Alisson i jeho náprotivok Alphonse Areola. Vyrovnanie prišlo v 86. minúte po centri Aarona Wan-Bissaku, keď si loptu nešťastne zrazil do vlastnej siete Andy Robertson. Van Dijk však už o tri minúty oslavoval gól bozkom klubového znaku, čím podľa britských médií mohol naznačiť, že je blízko k podpisu novej zmluvy. V klube je od roku 2018 a súčasný štvorročný kontrakt mu vyprší na konci tejto sezóny.



„Úprimne, po góle West Hamu a priebehu druhého polčasu som si myslel, že môžeme byť radi aj za bod. No naši hráči aj fanúšikovia zareagovali fantasticky – hneď po vyrovnaní sme začali znova tlačiť a hrať aktívne,“ zhodnotil tréner domácich Arne Slot podľa agentúry AFP. Náročný duel mal za sebou 19-ročný obranca Ollie Scales, ktorý pokrýval Salaha a striedal už v 57. minúte. „Získal dôležitú skúsenosť. Čo sa týka gólov a asistencií, hral proti najlepšiemu hráčovi na svete. Skvelá lekcia," zhodnotil tréner hostí Graham Potter. Jeho tím je síce len jednu pozíciu nad pásmom zostupu, no 6. kôl pred koncom má na osemnásty Ipswich 14-bodový náskok.



Newcastle dokázal zdolať Manchester United aj bez prítomnosti svojho trénera Eddieho Howea. Ten poslal svojim zverencom po výhre 4:1 gratulácie z nemocničného lôžka, keďže bol v sobotu hospitalizovaný. „Poslal mi správu tesne predtým, ako som šiel na tlačovú konferenciu. Blahoželal celému tímu k výkonu a poďakoval všetkým za ich prácu. Bol schopný sledovať zápas a som si istý, že ten výkon mu vyčaril úsmev na tvári,“ povedal asistent Jason Tindall. Pred Slovákom Martinom Dúbravkom dostal v bráne opäť prednosť Nick Pope. Jeho tím sa vďaka výhre posunul na štvrté miesto v tabuľke o bod za Nottingham, oproti ktorému má duel k dobru. „Straky“ niekoľkokrát vyškolili obranu hostí i brankára Altaya Bayindiho, ktorý nastúpil prvý raz od januára a vôbec premiérovo v najvyššej anglickej súťaži. Tréner Ruben Amorim tak reagoval na nevýrazný výkon brankára Andreho Onanu zo štvrťfinále Európskej ligy na pôde Lyonu (2:2).



Newcastle sa ujal vedenia v 24. minúte zásluhou Sandra Tonaliho, ktorý sa presadil z blízkosti brány. Hostia však ešte do prestávky vyrovnali, keď dokázal Alejandro Garnacho skórovať aj v obklopení domácich obrancov a stanovil polčasový výsledok na 1:1. Druhé dejstvo však patrilo domácim. Už v 49. minúte vrátil „strakám“ vedenie Harvey Barnes, ktorý sa presadil po rýchlej akcii do odkrytej brány. Výrazný podiel na nej mal ľavý obranca Valentino Livramento, ktorý poslal loptu do „ohňa“ z krídla. V 64. minúte pridal Barnes aj svoj druhý gól, keď vyhral súboj s Noussairom Mazraouim, ktorému sa v šmyklo. O desať minút neskôr spečatil výsledok kapitán Bruno Guimaraes - ten zas využil hrubú chybu brankára hostí. Amorim spravil oproti zápasu v Lyone zmeny v zostave nielen na brankárskom poste, no podľa vlastných slov neľutoval ani jednu: „Nie, nič neľutujem. Urobili sme chyby a Newcastle bol jednoducho lepší. Aj keby sme nasadili iných hráčov, nemôžeme vedieť, ako by to dopadlo. Museli sme urobiť zmeny, hrali sme pred troma dňami. Napríklad Joshua Zirkzee nastúpil, no aj tak si poranil stehenný sval. Niekedy musíte riskovať a neviete, ako to dopadne.“ K otázke návratu brankára Onanu do zostavy pred štvrtkovým zápasom s Lyonom sa nevyjadril jasne. „Musíte si počkať. Zajtra začíname nový týždeň a potom sa rozhodnem, aká zostava bude najlepšia pre najbližší duel,“ dodal kouč. V domácej súťaži patrí „červeným diablom“ štrnáste miesto, o skóre za Evertonom.