Van Dijková obhájila titul v časovke, Jenčušová skončila na 35. mieste

výsledky:



1. Ellen van Dijková (Hol.) 44:28 min, 2. Grace Brownová (AUS) +13 s, 3. Marlen Reusserová (Švaj.) +42, 4. Vittoria Guazziniová (Tal.) +52, 5. Leah Thomasová (USA) +1:19, 6. Kristen Faulknerová (USA) +1:26, 7. Annemiek van Vleutenová (Hol.) +1:43, 8. Georgia Bakerová (Aus.) +1:47, 9. Lotte Kopecká (Belg.) +1:50, 10. Anna Kiesenhoferová (Rak.) +1:57, ... 35. Nora JENČUŠOVÁ (SR) +7:42



Wollongong 18. septembra (TASR) - Holandská cyklistka Ellen van Dijková obhájila titul v časovke žien na majstrovstvách sveta v austrálskom Wollongongu. Tridsaťpäťročná špecialistka dosiahla na 34,2 km dlhej trase čas 44:28,60 minút a o 12,73 sekúnd zdolala domácu Grace Brownovú. Bronz získala úradujúca európska šampiónka Marlen Reusserová zo Švajčiarska (+41,68 s). Slovenka Nora Jenčušová skončila na 35. pozícii s mankom 7:42 minúty.Van Dijková štartovala ako posledná a potvrdila úlohu veľkej favoritky. Dokopy je to už jej tretí titul v časovke, prvý získala ešte v roku 2013, okrem toho má na konte aj striebornú (2016) a bronzovú medailu v tejto disciplíne (2018). Na vlaňajších MS získala aj striebro v miešanej súťaži. Prekvapujúco mimo pódia zostala ďalšia holandská spolufavoritka, bývalá dvojnásobná majsterka sveta (2017, 2018) a olympijská šampiónka z Tokia Annemiek van Vleutenová, ktorá obsadila siedme miesto so stratou 1:43,02 minúty.povedala majsterka.Ženy išli prvýkrát v histórii na rovnakej trase ako muži, tá sa skladala z dvoch okruhov s krátkym stúpaním na Dumfries Avenue (0,7 km, 6,7%). Po prvý raz sa spolu so ženami bojovalo v rovnakých pretekoch aj o titul do 23 rokov. Ten získala Talianka Vittoria Guazziniová, ktorá bola celkovo štvrtá so stratou 52,11 s za van Dijkovou. Striebro získala Holanďanka Shirin van Anrooijová a bronz Ricarda Bauernfeindová z Nemecka. Jenčušová bola v tejto kategórii siedma.