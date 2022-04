Tréner Van Gaal bojuje s rakovinou prostaty: Hráči nič netušili

Amsterdam 4. apríla (TASR) - Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Louis van Gaal sa lieči na agresívnu formu rakoviny prostaty. Sedemdesiatročný kouč to uviedol pre televíznu stanicu RTL s tým, že napriek liečbe by chcel viesť národný tím na MS v Katare. Práve Holanďania otvoria šampionát duelom so Senegalom.



"Ako tréner reprezentácie som musel v noci niekoľkokrát odísť do nemocnice bez toho, aby hráči o tom vedeli. Mysleli si, že som zdravý, ale nie som. V živote som toho preskákal veľa. Táto skúsenosť s chorobou ma zrejme urobila ešte silnejším človekom," povedal van Gaal, ktorý už 25-krát absolvoval chemoterapiu.



Bývalý tréner Ajaxu Amsterdam, Bayernu Mníchov, FC Barcelona či Manchestru United mal nedávno aj pozitívny test na koronavírus. Vedenie anglického klubu mu adresovalo povzbudzujúce slová. "Všetci v Manchestri United stojíme za naším bývalým trénerom Louisom van Gaalom v jeho boji s rakovinou. Posielame mu silu a odvahu," uviedol v stanovisku klub z Old Trafford.