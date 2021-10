Van Gaal sa postavil za Koemana: V Barcelone vždy vinia cudzincov

Amsterdam 11. októbra (TASR) - Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Louis van Gaal sa postavil za svojich krajanov, kouča FC Barcelona Ronalda Koemana i stredopoliara Frenkieho de Jonga, a tvrdí, že Katalánci obviňujú za problémy klubu vždy cudzincov.



Pod Koemanom sa po uplynulých slabých výsledkoch poriadne zatriasla trénerská stolička a zdalo sa, že po prehrách s Atleticom Madrid 0:2 a v Lige majstrov s Benficou Lisabon 0:3 sa jeho účinkovanie v Barcelone skončí. Prezident Joan Laporta ho však zatiaľ podržal a uznal, že je náročné zvládnuť problémy so zraneniami a stratu Lionela Messiho uprostred finančnej krízy klubu. Stredopoliar de Jong obhajoval výkony tímu a uviedol, že sezóna ešte nie je vôbec stratená.



Van Gaala neprekvapilo, že práve jeho krajania sú tŕňom v oku fanúšikov Barcelony. "Ak ide všetko hladko a máte skvelé výkony, ktoré Frenkie za posledné dva roky predvádzal, tak sa nemáte čoho obávať. Ale keď sa niečo pokazí, ľudia v Barcelone sa pozerajú vždy na cudzincov. A v tomto prípade je aj tréner cudzinec a Holanďan. Ja som to tiež zažil. História sa opakuje. No myslím si, že Frenkie to zvláda veľmi dobre a Ronald, Luuk de Jong a Memphis Depay tiež," povedal van Gaal, ktorý ako tréner priviedol Barcelonu k dvom majstrovským titulom, Kráľovskému poháru i európskemu Superpoháru.



"Nemyslím si, že toto je najväčší problém. V tomto momente sa snažia robiť všetko, čo je v ich silách. Nikdy som nemal útočníka ako je Memphis, ktorý toľko behá, chodí do hĺbky poľa a tak často je na lopte. To je chvályhodné," dodal podľa agentúry AFP.