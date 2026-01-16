< sekcia Šport
Van Nistelrooy bude opäť asistentom trénera v reprezentácii Holandska
Štyridsaťdeväťročný Holanďan už pôsobil v tejto funkcii v rokoch 2014 - 2016 a 2020 - 2021.
Amsterdam 16. januára (TASR) - Bývalý reprezentant Holandska Ruud van Nistelrooy sa opäť vracia k národnému tímu „Oranjes“ ako asistent trénera. Štyridsaťdeväťročný Holanďan už pôsobil v tejto funkcii v rokoch 2014 - 2016 a 2020 - 2021. Tentoraz bude vypomáhať Rolandovi Koemanovi v príprave na majstrovstvá sveta.
Van Nistelrooy naposledy pôsobil na lavičke anglického Leicesteru City, s ktorým sa v júni 2025 napokon dohodol na predčasnom ukončení kontraktu. „Návrat do reprezentačného tímu Holandska v tejto pozícii a možnosť reprezentovať krajinu je obrovská pocta a krásna výzva. Tým, že k tomu prichádza pred majstrovstvami sveta, tak je to niečo špeciálne. S mojími skúsenosťami na rôznych postoch, vrátane asistenta, viem, že táto pozícia mi dokonale sedí. Teším sa, ako budem pomáhať svojími radami k tomu, aby sme mali krásny turnaj,“ citovala agentúra AFP staronového asistenta trénera Holandska.
Súperom Holanďanov v skupinovej fáze na svetovom šampionáte bude Japonsko, Tunisko a jeden z kvarteta Poľsko, Ukrajina, Švédsko, Albánsko.
