Van Nistelrooy odišiel z Manchestru: Bolo to krátke, ale úžasné

Manchester 11. novembra (TASR) - Holanďan Ruud van Nistelrooy v pondelok opustil rady anglického futbalového klubu Manchester United. Opraty na trénerskej lavičke oficiálne prevzal portugalský kouč Ruben Amorim.



"Červení diabli" nedávno ukončili spoluprácu s hlavným trénerom Erikom ten Hagom. Tím dočasne viedol dovtedajší asistent Van Nistelrooy, pod ktorého vedením Manchester trikrát zvíťazil a raz remizoval. Niekdajší kouč PSV Eindhoven chcel na Old Trafforde zostať v pozícii asistenta, no klub vydal krátke vyhlásenie, v ktorom potvrdil, že Holanďan nebude súčasťou nového trénerského tímu. "Ruud van Nistelrooy a traja tréneri prvého tímu odišli s prianím všetkého najlepšieho zo strany klubu. Ďakujeme za vašu neochvejnú oddanosť voči United," citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.



Van Nistelrooy obliekal dres United počas hráčskej kariéry v rokoch 2001 až 2006 a nastrieľal zaň 150 gólov. Po nedeľnom triumfe nad Leicesterom (3:0) konštatoval, že svoj čas pri kormidle si užil: "Bolo to krátke, ale úžasné obdobie. Sme v neistej pozícii, ale snažili sme sa robiť svoju prácu a pomôcť klubu, čo je dôležité." Manchester v tejto sezóne Premier League zaznamenal tri remízy a štyri prehry. V tabuľke figuruje na 13. mieste, no na najlepšiu štvorku stráca iba štyri body. V prvom stretnutí pod vedením Amorima si zmeria sily s Ipswichom, zápas je na programe v nedeľu 24. novembra po skončení reprezentačnej prestávky.