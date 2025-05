Van Uden je víťazom 4. etapy, Pedersen si udržal ružový dres

Výsledky 4. etapy Giro d´Italia (Alberobello-Lecce, 189 km):



1. Casper Van Uden (Hol./Picnic Post NL) 4:02:21 h, 2. Olav Kooij (Hol./Visma), 3. Maikel Zijlaard (Hol./Tudor Pro Cycling), 4. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Kaden Groves (Austr./ Alpecin-Deceuninck), 6. Sam Bennett (Ír./AG2R La Mondiale), 7. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step), 8. Ben Turner (V. Brit./Ineos Grenadiers), 9. Matteo Moschetti (Tal./Q36.5 Pro Cycling), 10. Enrico Zanoncello (Tal./Bardiani CSF) všetci rovnaký čas ako víťaz







celkové poradie:



1. Pedersen 11:44:31 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull) +7 s, 3. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +14, 4. Brandon McNulty (USAP UAE Team Emirates XRG) +21, 5. Isaac Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG) +22, 6. Juan Ayuso Pesquera (Šp./UAE Team Emirates XRG) +25, 7. Max Poole (V. Brit./Picnic PostNL) +33, 8. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) +34, 9. Michael Storer (Austr./ Tudor Pro Cycling Team) +36, 10. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull) +40

Lecce 13. mája (TASR) - Holandský cyklista Casper van Uden sa stal víťazom 4. etapy pretekov Giro d´ Italia. Jazdec tímu Picnic-Post NL triumfoval na trati z Alberobella do Lecce dlhej 189 km v záverečnom hromadnom špurte pred svojím krajanom Olavom Kooijom. Tretí finišoval ďalší Holanďan Maikel Zijlaard. Dán Mads Pedersen si vďaka štvrtému miestu udržal ružový dres pre celkcvého lídra.Po dni voľna sa kolotoč Gira presunul do Talianska. Už po úvodnom kilometri sa o únik pokúsil Španiel Francisco Muňoz. V pelotóne prišlo k pádu, na ktorý doplatil Kanaďan Nickolas Zukowski a preteky sa pre ňho predčasne skončili. Muňoz vydržal v úniku vyše 130 km, tesne pred šprintérskou prémiou v San Pancrazio ho hlavný balík dostihol.Dvadsať kilometrov pred cieľom sa na zemi ocitol Dán Soren Kragh Andresen, ktorý je kľúčový muž pre Pedersena na tohtoročnom Gire. Líder pretekov bol v jeho blízkosti, no vyhol sa pádu a postupne sa predieral dopredu. O všetkom sa napokon rozhodlo v záverečnom špurte, v ktorom sa prekvapujúco presadil Van Uden a slávil prvé víťazstvo na Grand Tour. „Mám z neho obrovskú radosť. Veľká vďaka patrí celému tímu. V závere som sa snažil zavesiť za zadné kolesá mojich spolujazdov a vyšlo to. V doterajšom priebehu sezóny odvádzame dobrú robotu a dnešný triumf je krásna odmena," uviedol v cieli Van Uden. Andresen utrpel pri páde zranenie ruky a nad jeho ďalším účinkovaním na Gire visí otáznik.