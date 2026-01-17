< sekcia Šport
Vanat premenil dve penalty a zariadil triumf Girony nad Espanyolom
Girona si pripísala tretie víťazstvo za sebou a v tabuľke poskočila priebežne na deviate miesto, Espanyol zostal na piatej priečke.
Autor TASR
Barcelona 16. januára (TASR) - Futbalisti Girony uspeli v piatkovom stretnutí 20. kola španielskej La Ligy na ihrisku Espanyolu Barcelona 2:0. Oba góly hostí zaznamenal ukrajinský útočník Vladyslav Vanat, keď premenil dva pokutové kopy. Girona si pripísala tretie víťazstvo za sebou a v tabuľke poskočila priebežne na deviate miesto, Espanyol zostal na piatej priečke.
La Liga - 20. kolo:
Espanyol Barcelona - FC Girona 0:2 (0:1)
Góly: 45.+3 a 90+3. Vanat (oba z 11 m)
