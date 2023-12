Vančo verí, že Sagan sa predstaví v Paríži. Má svoje meno, hovorí

Šamorín 9. decembra (TASR) - Slovenská cyklistika nebude chýbať pod piatimi kruhmi v Paríži. Na rozdiel od olympiády v Tokiu sa vo francúzskej metropole postaví na štart cestných pretekov aj žena, jednu miestenku má Slovensko aj v kategórii mužov. Pribudnúť môže ešte v horskej cyklistike Peter Sagan, ktorý však musí dúfať, že mu organizátori pridelia voľnú kartu.



Sagan tento rok uzavrel profesionálnu kariéru v cestnej cyklistike, v cross country sa pokúsil vybojovať si miestenku na meno na augustových MS v Glasgowe, no neuspel. Jeho sen štartovať v Paríži nepodporil ani fakt, že slovenská reprezentácia v horskej cyklistike momentálne nedokáže zbierať veľké množstvo bodov do rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). "Už dávnejšie skončil s kariérou Michal Lami a minulý rok aj Martin Haring, ktorí vedeli vyjazdiť pre reprezentáciu podstatné body. Máme mladých pretekárov, najmä Mateja Uhlíka, ale v tomto smere nám to ušlo veľmi ďaleko," priznal pre TASR športový riaditeľ Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Jakub Vančo, ktorý však verí, že trojnásobný svetový šampión dostane príležitosť rozlúčiť sa s bohatou kariérou na najväčšom športovom sviatku. "Cez body sa už na olympiádu dostať nedá. Jediná možnosť pre Petra Sagana je, že by na základe svojho mena dostal voľnú kartu. Hráme na to, že Peter bude mať dostatočnú formu, pripraví sa na preteky a pozvú ho do Paríža."



Voľné karty zvykla UCI v minulosti prideliť reprezentáciám z cyklisticky rozvojových krajín, aby mohli v disciplíne štartovať pretekári zo všetkých kútov sveta, no podľa Vanča nie je dôvod myslieť si, že slovenský reprezentant nemá šancu ju získať. "Nevieme, akým spôsobom sa organizátori v konečnom dôsledku rozhodnú. Peter Sagan má svoje meno, veľa vecí v cyklistike zmenil. Všetci vedia, že má záujem štartovať v Paríži, uvidíme, ako sa s tým kompetentní vyrovnajú."



Slovenská cestná cyklistka sa pod piatimi kruhmi predstavila naposledy v Atlante 1996. Lenka Ilavská však bude mať v Paríži po 28 rokoch nástupkyňu. "Dlhodobo sme sa zameriavali na to, aby ňou bola Nora Jenčušová, ktorá získala drvivú väčšinu bodov. Pokiaľ sa nič nestatne, bude miestenka patriť jej, za ňou je v reprezentácii veľký odstup. U mužov nám vychádza najskôr Martin Svrček, tretí na MS do 23 rokov. Posledné dve sezóny mal veľmi náročné, trápili ho zranenia. Dúfame, že bude mať silnú sezónu a ukáže svoj potenciál. V závese za ním sú pripravení Matúš Štoček a taktiež Lukáš Kubiš, ktorí budú jazdiť v českých kontinentálnych kluboch," priblížil Vančo.