Vancouver je prvý tím v histórii s víťazstvom po 3 góloch v 60. minúte

Dallas 9. apríla (TASR) - Hokejistom Vancouveru Canucks sa v nočnom zápase NHL podaril historický obrat. Triumf 6:5 po predĺžení dosiahli po tom, čo tromi gólmi v záverečnej 60. minúte vyrovnali na priebežných 5:5 a neskôr rozhodli o triumfe. Stali sa prvým tímom v histórii súťaže, ktorý triumfoval po tom, čo vyrovnal tromi gólmi v záverečnej minúte riadneho hracieho času.



Ak by Canucks v zápase nebodovali, prišli by aj o teoretickú šancu na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii. Aj napriek heroickému víťazstvu je ich šanca na účasť vo vyraďovacích bojoch iba v teoretickej rovine, zatiaľ čo Dallas ju má už istú. Canucks zdolali tohto súpera prvýkrát po štyroch prehrách. Zároveň mu predĺžili sériu prehier na tri zápasy. Stars viedli na začiatku tretej tretiny 3:0 a keď útočník Mikael Granlund upravil gólom do prázdnej bránky v 58. minúte na 5:2, zdalo sa byť „vymaľované.“ Canucks však v závere vyvinuli tlak, ktorý vyústil do gólov Aatu Rätyho (v čase 59:00) a dvoch presných zásahov Piusa Sutera (59:30 a 59:53). Šokovaní Stars síce v predĺžení ustáli oslabenie po vylúčení Mikku Rantanena, no po ňom dokonal obrat hostí Kiefer Sherwood.



„Ukázali sme až šialenú odolnosť. Nikdy som nezažil takéto veľké návraty do zápasu. Bolo to ako na horskej dráhe, raz hore, raz dole. Veľa to vypovedá o charaktere nášho tímu a kvalite hráčov. Dodá nám to sebavedomie pred nasledujúcimi zápasmi. Vieme, v akej sme situácii,“ konštatoval Sherwood podľa nhl.com. Nadšenie neskrývali ani ďalší hráči Canucks, ktorí si budú zápas v Dallase ešte dlho pamätať. „Bolo to najzábavnejšie víťazstvo, aké som zažil. Je to jasný odkaz nášho tímu, ktorý sa nikdy nevzdáva," poznamenal obranca Victor Mancini.



Tréner Dallasu Pete DeBoer bol rád, že nešlo o zápas play off. „V tejto lige som vyhral i prehral veľa zápasov, no nikdy nie takýmto spôsobom. Dúfam, že sa z toho poučíme. Je to veľmi nešťastná prehra, ktorá zatienila veľa dobrých vecí, ktoré sme dnes spravili.“ Podľa Rantanena by mohlo ísť o dobrú lekciu pred nastávajúcou vyraďovacou časťou: „Pred poslednou minútou základného hracieho času máte náskok o tri góly a napokon prehráte. Je to šialené. Všetci sa musíme pozrieť do zrkadla a pokúsiť sa byť lepší. Ak by podobná situácia nastala aj v play off, tak musíme vytrvať v našom úsilí až do poslednej sekundy a strážiť si priestor okolo našej bránky.“



Líder Bostonu Pastrňák je prvý Čech s tromi stobodovými sezónami za sebou





Český hokejový útočník David Pastrňák potvrdil pozíciu lídra ofenzívy Bostonu a tretíkrát za sebou sa dostal na hranicu sto bodov v základnej časti NHL. Sezóna 2024/2025 je pre neho už tretia stobodová v kariére, viac ich spomedzi jeho krajanov dosiahol iba legendárny Jaromír Jágr - päť.



Pastrňák bol v noci na stredu hlavný „architekt“ víťazstva Bostonu na ľade New Jersey 7:2. Bruins ukončili trojzápasovú víťaznú sériu Devils, ktorí majú vyraďovaciu časť na dosah. Český útočník otvoril skóre v 10. minúte a v závere prvej tretiny asistoval pri prvom góle v kariére obrancu Michaela Callahana. Pastrňák sa podieľal na 13 góloch svojho tímu v sérii. Ide o tretí najlepší výkon v histórii NHL. Na viacerých presných zásahoch svojho tímu za sebou sa podieľali iba Jágr (15) a Mario Lemieux (14). Pastrňákova séria sa skončila v druhej tretine, keď ju ukončil Jakub Lauko. V zápase mal napokon bilanciu 1+2, ktorou potvrdil výbornú formu. V piatich aprílových zápasoch nazbieral 14 bodov (6+8).



Stal sa štvrtým hráčom v prebiehajúcej sezóne, ktorý nazbieral sto bodov. „V predchádzajúcich sezónach sa tak stalo za rozdielnych okolností,“ uviedol Pastrňák podľa nhl.com, čím narážal na fakt, že Boston bude prvýkrát od roku 2016 chýbať v play off. Český útočník mal pomalší rozbeh do sezóny, no postupne sa zaradil k najproduktívnejším hráčom súťaže. Vo svojom tíme je suverénny líder ofenzívy. Druhý hráč produktivity mužstva Morgan Geekie zaostáva o priepastných 47 bodov. Pastrňák jednoznačne vedie aj poradie strelcov Bostonu (41) i nahrávačov (59).



Tréner Joe Sacco vyzdvihol Pastrňákov prínos pre tím. „Jeho stovka bodov je príjemný bonus k dnešnému víťazstvu. Je skvelé, že ju dosiahol. On príkladne vedie náš tím, výborne hrá večer čo večer. Každý vie, čoho je schopný v ofenzíve, no on je stále schopný podávať konzistentné výkony,“ poznamenal Sacco. Pre Pastrňáka ide o tretiu stobodovú sezónu za sebou. Podarilo sa mu to ako prvému českému hráčovi v histórii, v minulosti to nedokázal ani Jágr. „Rozhodne to neberiem ako niečo samozrejmé. V tejto lige je ťažké získať každý jeden bod. Som šťastný z dnešného víťazstva a dúfam, že sezónu zakončíme vydarenými zápasmi. Chceme začať budovať tím pre budúcnosť,“ konštatoval Pastrňák, ktorého osobným maximom je 113 bodov (61+52) zo sezóny 2022/2023.