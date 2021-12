Vancouver otočil zápas proti Columbus a pripísali si piate víťazstvo

NHL - výsledky:

Boston - Vegas 1:4,



Florida - Ottawa 2:8,



Philadelphia - New Jersey 6:1,



Pittsburgh - Montreal 5:2,



Tampa Bay - Los Angeles 3:2 pp,



Detroit - New York Islanders 2:1,



Winnipeg - Buffalo 2:4,



Dallas - St. Louis 1:4,



Colorado - New York Rangers 4:2,



Edmonton - Toronto 1:5,



Vancouver - Columbus 4:3

/za domácich Halák vykryl 21 z 24 striel/,



San Jose - Seattle 1:3

New York 15. decembra (TASR) - Hokejisti Vancouveru v bránke s Jaroslavom Halákom zvíťazili v zápase zámorskej NHL doma nad Columbusom 4:3. Canucks otočili z 0:3 a pripísali si piate víťazstvo v sérii. Slovenský brankár zlikvidoval 21 z 24 striel hosťujúcich hráčov a dosiahol 87,5-percentnú úspešnosť zákrokov, pričom od druhej tretiny už za svoj chrbát nepustil žiadny puk.Hokejisti Edmontonu utrpeli šiestu prehru v sérii. Oilers nestačili v kanadskom derby na Toronto, ktorému doma podľahli 1:5. V drese hostí strelil dva góly Auston Matthews.