Vancouver podpísal s Hronekom novú osemročnú zmluvu

Vancouver 19. júna (TASR) - Český hokejista Filip Hronek podpísal s Vancouverom Canucks novú osemročnú zmluvu, pričom za sezónu zarobí priemerne 7,25 milióna dolárov.



Vancouver ho získal vlani v marci z Detroitu. V uplynulej sezóne dosiahol kariérové maximum 48 bodov (5+43 asistencií) v 81 zápasoch základnej časti, v ktorých mal aj 33 plusových bodov. V trinástich dueloch play off pridal jeden gól a asistenciu.



Ak by dvadsaťšesťročný obranca nepodpísal nový kontrakt, koncom júna by sa stal obmedzeným voľným hráčom. "Bolo to niečo, o čom sme sa s Filipom a jeho agentom Allanom Walshom rozprávali, i keď sme na neho mali práva ešte na rok. Pre nás však bolo dôležité, aby sme si tu Filipa poistili, a keď prejavil záujem zostať vo Vancouveri, veľmi nás to potešilo," uviedol generálny manažér Canucks Patrik Allvin.



Hroneka si vybral Detroit v roku 2016 z 53. miesta draftu. V ďalších sezónach odohral za Red Wings a Canucks dokopy 390 zápasov základnej časti a nazbieral 205 bodov (35+170).