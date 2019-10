Vancouver premárnil štvorgólový náskok, podľahol Washingtonu

Výsledky NHL:



Vegas - Colorado 1:6,

New Jersey - Arizona 3:5,

Toronto - San Jose 4:1,

Detroit - Buffalo 0:2,

Ottawa - New York Islanders 2:4,

Vancouver - Washington 5:6 pp a sn

New York 26. októbra (TASR) - Hokejisti Toronta si napravili chuť po dvoch prehrách a v noci na sobotu zdolali v zámorskej NHL na domácom ľade San Jose 4:1. Maple Leafs tak pokazili útočníkovi Sharks Patrickovi Marleauovi návrat do Toronta, ktorého dres obliekal uplynulé dve sezóny. Dvomi asistenciami sa na triumfe podieľal Mitchell Marner. Slovenský obranca Martin Marinčin sa nezmestil do zostavy "javorových listov".Vancouver premárnil v dueli s Washingtonom náskok 5:1, ktorý mal ešte na konci druhej tretiny, a napokon podľahol Capitals 5:6 po samostatných nájazdoch. K obratu zavelil svojím druhým gólom v zápase Jevgenij Kuznecov, dva góly za hostí strelil aj český obranca Michal Kempný. V záverečnom rozstrele premenil rozhodujúci nájazd v tretej sérii švédsky center Nicklas Bäckström. Capitals dlhodobo chýba zranený slovenský krídelník Richard Pánik.