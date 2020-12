Vancouver prepustil svojho speváka pre účasť na proteste proti Covidu

Vancouver 5. decembra (TASR) - Kanadský hokejový klub Vancouver Canucks ukončil pracovný pomer so spevákom Markom Donnellym. Podľa portálu Sportsnet bolo dôvodom prepustenia to, že Donnelly plánoval vystúpiť na demonštrácii na protest proti obmedzeniam spôsobeným pandémiou koronavírusu.



Donelly pre Canucks pracoval od roku 2001, pred domácimi zápasmi spieval v Rogers Arene hymnu. To však plánoval urobiť aj na proteste v centre Vancouveru. Klub preto vydal vyhlásenie, v ktorom oznámil spevákovo prepustenie.