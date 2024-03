Vancouver umiestnil Demka na listinu dlhodobo zranených hráčov

Vancouver 28. marca (TASR) - Kanadský hokejový klub Vancouver Canucks umiestnil brankára Thatchera Demka retroaktívne na listinu dlhodobo zranených hráčov. Na súpiske tímu zámorskej NHL tak uvoľnil miesto pre útočníka Arshdeepa Bainsa, ktorý strávil väčšinu tejto sezóny na farme Abbotsford Canucks v nižšej AHL.



Demko je mimo diania pre problémy s kolenom od 9. marca, keď sa zranil v zápase proti Winnipegu Jets (5:0). Do bránky sa môže vrátiť najskôr po desiatich zápasoch a 24 dňoch, to znamená 6. apríla proti Los Angeles. Dvadsaťosemročný brankár absolvoval v tejto sezóne 49 zo 72 zápasov s 91,7-percentnou úspešnosťou a priemerom 2,47 gólu na zápas.



V predošlých šiestich zápasoch ho nahradil Casey DeSmith. Jeho tím je druhý najlepší v Západnej konferencii a do play off má namierené po štyroch rokoch. Informácie priniesla webstránka tsn.ca.