Vancouver vyhral v Ottawe, Matthews z Toronta hetrikom skolil Colorado

Hokejisti Vancouveru zľava Bo Horvat, Conor Garland a Tanner Pearson sa tešia po strelení gólu, vľavo brankár Ottawy Senators Filip Gustavsson v zápase zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators - Vancouver Canucks v Ottawe v stredu 1. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Brankár New Yorku Rangers Igor Šesťorkin chytá puk v zápase zámorskej hokejovej NHL New York Rangers - Philadelphia Flyers v New Yorku v stredu 1. decembra 2021. Foto: TASR/AP

výsledky:

NY Rangers - Philadelphia 4:1,



Detroit - Seattle 4:3 pp a sn,



Ottawa - Vancouver 2:6,



Toronto - Colorado 8:3,



Edmonton - Pittsburgh 5:2,



Anaheim - Vegas 6:5

New York 2. decembra (TASR) - Hokejisti New York Rangers zvíťazili zámorskej NHL v noci na štvrtok na domácom ľade nad Philadelphiou 4:1. Rangers zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou a uštedrili Flyers siedmu prehru v sérii. "Jazdcom" sa momentálne darí, keď uspeli v ôsmom z uplynulých deviatich zápasov. Brankár víťazného tímu Igor Šesťorkin predviedol 33 úspešných zákrokov.Vancouver uspel na ľade Ottawy 6:2, v bránke Canucks kryl Thatcher Demko 19 striel Senators. Slovenský brankár Jaroslav Halák bol pripravený na striedačke hostí. Detroit zdolal doma Seattle 4:3 po nájazdoch, rozhodujúci predviedol Adam Erne. Red Wings uspeli vo štvrtom stretnutí v sérii.Darilo sa Torontu, ktoré doma v zvíťazilo nad Coloradom 8:3 aj vďaka trom gólom Austona Matthewsa. Americký útočník tak dosiahol štvrtý hetrik v kariére v profilige. Maple Leafs si natiahli víťaznú sériu už na číslo 5. Hosťom sa do zostavy po osemzápasovej absencii pre zranenie v nižšej časti tela vrátil Nathan MacKinnon, pripísal si dve asistencie.