Vancouver vymenil Myersa do Dallasu za dve draftové voľby
Autor TASR
Vancouver 4. marca (TASR) - Hokejový obranca Tyler Myers sa dva dni pred uzávierkou transakcií v NHL sťahuje z Vancouveru do Dallasu. Canucks ho vymenili za voľbu v 2. kole budúcoročného draftu a právo výberu v 4. kole draftu v roku 2029.
O výmene rodáka z amerického Houstonu, ktorý reprezentuje Kanadu, sa hovorilo už dlhší čas. Minulý týždeň bol medializovaný záujem Detroitu, pričom Canucks ho odvtedy preventívne vynechávali zo zostavy. Napokon zamieril do Dallasu, na základe dohody klubov si Vancouver ponechá 50 percent z jeho trojmiliónového platu. Súčasný kontrakt vyprší Myersovi po konci sezóny 2026/2027. Tridsaťšesťročný zadák má v zmluve klauzulu o nemožnosti výmeny bez jeho súhlasu a tak mohol kontrolovať svoj osud.
Myers nastúpil v tejto sezóne za Canucks v 57 zápasoch, v ktorých získal osem bodov za gól a sedem asistencií. Vo Vancouveri odohral takmer sedem sezón, predtým obliekal v profilige aj dresy Buffala a Winnipegu. Informoval o tom web TSN.ca.
