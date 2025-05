Vancouver vyradil Miami, Messi na titul v Champions Cupe musí čakať

Miami 1. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa s Interom Miami nedočká titulu v Champions Cupe. V semifinále zámorskej súťaže podľahol jeho tím kanadskému Vancouveru Whitecaps 1:3, čo znamená pri celkovom skóre 1:5 koniec pre mužstvo z Floridy. Champions Cup je obdoba Ligy majstrov v zóne CONCACAF.



Inter Miami síce začal sľubne a už v 9. minúte sa ujal vedenia po góle Jordija Albu, ktorému predchádzala akcia Lionela Messiho a prihrávka Luisa Suareza. Kanadský tím však predviedol organizovaný, rýchly a efektívny futbal, čo napokon prinieslo tri góly v druhom polčase a premiérový postup do finále súťaže.



„Som veľmi šťastný za celý klub. Mnohí tu pracovali roky a konečne sa dočkali veľkého momentu,“ uviedol tréner kanadského tímu Jesper Sorensen podľa agentúry AFP. Messiho tím sa v útočnej fáze trápil. Argentínsky kouč Javier Mascherano priznal, že súper bol lepší: „Hoci sme prvýkrát v histórii klubu postúpili do semifinále, prehra nás veľmi bolí. Dúfali sme, že sa dostaneme až do finále. Musíme však uznať, že Vancouver bol lepší. Teraz sa sústredíme na MLS. O klubových MS ešte nepremýšľam,“ povedal Mascherano.



Vancouver si zahrá finále s víťazom druhého semifinále medzi mexickými klubmi Cruz Azul a Tigres UANL, ktoré je po prvom zápase vyrovnané 1:1. Môže sa stať prvým kanadským klubom, ktorý získa titul v Champions Cupe.