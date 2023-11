Vancouver zdolal Nashville 5:2, Pettersson sa blysol hetrikom

NHL - sumáre:

Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Góly: 49. Tavares (Marner, Nylander) - 7. Englund (Dubois), 12. Danault (Moore, Spence), 30. Kaliyev (Fiala, Byfield), 53. Kempe (Kopitar, Byfield). Brankári: Woll - Talbon, strely na bránku: 30:27



Vancouver Canucks - Nashville Predators 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Góly: 14. Lafferty (Q. Hughes, Beauvillier), 21. Pettersson (Q. Hughes, Michejev), 37. Pettersson (Kuzmenko, Hronek), 45. Miller (Boeser, Q. Hughes), 58. Pettersson (Beauvillier, Myers) - 17. Sissons (Josi, Foudy), 17. Fabbro (Forsberg, O´Reilly). Brankári: Demko - Lankinen, strely na bránku: 27:29

New York 1. novembra (TASR) - Hokejisti Vancouveru zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NHL nad Nashvillom 5:2. Hetrikom sa v drese Canucks blysol Švéd Elias Pettersson, Quinn Hughes si pripísal na konto tri asistencie. Los Angeles Kings uspeli v Toronte 4:1.Pre Petterssona to bol druhý hetrik v profilige, prvý dosiahol 2. januára 2019. Švédsky útočník sa vďaka tomu posunul v kanadskom bodovaní so 16 bodmi (5+11) na druhé miesto za Jacka Hughesa z New Jersey, ktorý má bilanciu 5 gólov a 13 asistencií. "" uviedol autor hetriku pre oficiálnu stránku nhl.com. Predators viedli po prvej tretine 2:1, no v ďalších dvoch dejstvách neprekonali Kevina Lankinena, ktorý vykryl 22 striel. Center Nashvillu Ryan O’Reilly odohral jubilejný 1000. zápas v prestížnej súťaži. "" povedal o svojom spoluhráčovi útočník Colton Sissons. Trojbodový zápas odohral obranca "kosatiek" Quinn Hughes, ktorý zároveň predĺžil svoju bodovú sériu na 5 zápasov.Hráči Los Angeles v tejto sezóne na ľade súpera ešte neprehrali. William Nylander bodoval aj v deviatom zápase a stanovil klubový rekord. Do štatistík mu pribudla siedma asistencia, nazbieral už 13 bodov. "" povedal kouč Kings Todd McLellan. K triumfu amerického mužstva prispel skúsený brankár Cam Talbot, ktorý zneškodnil 29 z 30 striel Maple Leafs. Prvý gól v NHL strelil vo svojom 89. profiligovom zápase švédsky útočník Andreas Eklund, ktorý v 7. minúte otvoril skóre duelu. "," poznamenal 27-ročný obranca.