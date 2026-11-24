< sekcia Šport
Vancouver získal z waiver listiny útočníka Reinhardta z Floridy
Reinhardta draftovala v roku 2020 Ottawa Senators v šiestom kole zo 181. miesta.
Autor TASR
Vancouver 24. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks získal v pondelok z listiny nechránených hráčov útočníka Colea Reinhardta z Floridy Panthers. Dvadsaťšesťročný útočník nastúpil v prebiehajúcej sezóne za Panthers iba v troch zápasoch. Ďalších päť odohral v drese Charlotte v nižšej AHL, v ktorých zaznamenal dve asistencie.
Reinhardta draftovala v roku 2020 Ottawa Senators v šiestom kole zo 181. miesta. V NHL má na konte 80 zápasov, v ktorých nazbieral 17 bodov (10+7) v dresoch Ottawy, Vegas Golden Knights a Floridy. Plynie mu druhý rok dvojročného kontraktu v celkovej hodnote 1,63 milióna dolárov s priemerným ročným platom 812.500 dolárov, pripomenul portál TSN.
Na listinu nechránených hráčov v pondelok pribudli aj útočník Sheldon Dries z Detroitu Red Wings a brankár Remi Poirier z Dallasu Stars. Tridsaťdvaročný Dries si v 16 zápasoch za Detroit pripísal jednu asistenciu, v štyroch dueloch za Grand Rapids Griffins v AHL nazbieral osem bodov (5+3).
Reinhardta draftovala v roku 2020 Ottawa Senators v šiestom kole zo 181. miesta. V NHL má na konte 80 zápasov, v ktorých nazbieral 17 bodov (10+7) v dresoch Ottawy, Vegas Golden Knights a Floridy. Plynie mu druhý rok dvojročného kontraktu v celkovej hodnote 1,63 milióna dolárov s priemerným ročným platom 812.500 dolárov, pripomenul portál TSN.
Na listinu nechránených hráčov v pondelok pribudli aj útočník Sheldon Dries z Detroitu Red Wings a brankár Remi Poirier z Dallasu Stars. Tridsaťdvaročný Dries si v 16 zápasoch za Detroit pripísal jednu asistenciu, v štyroch dueloch za Grand Rapids Griffins v AHL nazbieral osem bodov (5+3).