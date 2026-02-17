< sekcia Šport
Vandas sa vracia do Popradu výmenou za obrancu Sluku
Popradský odchovanec sa vracia do známeho prostredia.
Autor TASR
Poprad 17. februára (TASR) - Hokejový klub HK Poprad sa dohodol s HK Spišská Nová Ves na výmene obrancu Martina Sluku za útočníka Michaela Vandasa a tiež uvoľnil útočníka Kevina Gabora na prestup do Žiaru nad Hronom.
Popradský odchovanec sa vracia do známeho prostredia. Naposledy pôsobil v Poprade v sezóne 2021/22, odvtedy bol súčasťou tímu zo Spišskej Novej Vsi. „Sám som neveril, že si ešte zahrám v Poprade a keď prišla táto možnosť, tak ma to veľmi prekvapilo a verím, že sa odvďačím,“ povedal Vandas po návrate ku „kamzíkom“ podľa oficiálnej webstránky klubu. Pre Martina Sluku bol Poprad doposiaľ jediný tím v slovenskej najvyššej súťaži a počas pôsobenia pod Tatrami odohral 65 zápasov, v ktorých získal tri asistencie. Gabor nastúpil za Poprad v aktuálnej sezóne do 35 zápasov s bilanciou dva góly a dve asistencie.
„Vandas je typ silového útočníka s veľmi dobrým korčuľovaním. Má bohaté skúsenosti z českej aj slovenskej extraligy a verím, že pred play off bude pre náš tím veľmi platným hráčom. Očakávam, že jeho výkonnosť bude smerom k vyvrcholeniu sezóny ešte gradovať. Gaborovi ďakujeme za služby, ktoré odviedol pre náš klub. Rozhodli sme sa ho uvoľniť do Žiaru nad Hronom, keďže u nás by nemal taký herný priestor, aký dostane tam. Čo sa týka Sluku, ten v rámci trejdu za Vandasa odchádza do Spišskej Novej Vsi. Aj jemu ďakujeme za pôsobenie v našom drese,“ vyjadril sa o zmenách športový manažér tímu Richard Stehlík.
