Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Šport

Vandas sa vracia do Popradu výmenou za obrancu Sluku

.
Na archívnej snímke zľava Michael Vandas (Spišská Nová Ves), Josh Teves (Košice) počas zápasu 36. kola hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice v Spišskej Novej Vsi 10. januára 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Popradský odchovanec sa vracia do známeho prostredia.

Autor TASR
Poprad 17. februára (TASR) - Hokejový klub HK Poprad sa dohodol s HK Spišská Nová Ves na výmene obrancu Martina Sluku za útočníka Michaela Vandasa a tiež uvoľnil útočníka Kevina Gabora na prestup do Žiaru nad Hronom.

Popradský odchovanec sa vracia do známeho prostredia. Naposledy pôsobil v Poprade v sezóne 2021/22, odvtedy bol súčasťou tímu zo Spišskej Novej Vsi. „Sám som neveril, že si ešte zahrám v Poprade a keď prišla táto možnosť, tak ma to veľmi prekvapilo a verím, že sa odvďačím,“ povedal Vandas po návrate ku „kamzíkom“ podľa oficiálnej webstránky klubu. Pre Martina Sluku bol Poprad doposiaľ jediný tím v slovenskej najvyššej súťaži a počas pôsobenia pod Tatrami odohral 65 zápasov, v ktorých získal tri asistencie. Gabor nastúpil za Poprad v aktuálnej sezóne do 35 zápasov s bilanciou dva góly a dve asistencie.

„Vandas je typ silového útočníka s veľmi dobrým korčuľovaním. Má bohaté skúsenosti z českej aj slovenskej extraligy a verím, že pred play off bude pre náš tím veľmi platným hráčom. Očakávam, že jeho výkonnosť bude smerom k vyvrcholeniu sezóny ešte gradovať. Gaborovi ďakujeme za služby, ktoré odviedol pre náš klub. Rozhodli sme sa ho uvoľniť do Žiaru nad Hronom, keďže u nás by nemal taký herný priestor, aký dostane tam. Čo sa týka Sluku, ten v rámci trejdu za Vandasa odchádza do Spišskej Novej Vsi. Aj jemu ďakujeme za pôsobenie v našom drese,“ vyjadril sa o zmenách športový manažér tímu Richard Stehlík.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo