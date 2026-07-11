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Vandewegheová utrpela pri ceste na Wimbledon vážne zranenia tváre
Vandewegheová si zlomila bradu, prehrýzla peru a odlomila oba predné zuby. Zdravotný stav deblovej šampiónky US Open z roku 2018 sa postupne zlepšuje.
Autor TASR
Londýn 11. júla (TASR) - Bývalá americká tenistka CoCo Vandewegheová utrpela pri ceste na Wimbledon vážne zranenia tváre. Niekdajšia svetová deviatka tvrdo spadla na chodníku, keď kráčala do areálu All England Clubu a museli ju hospitalizovať.
Vandewegheová si zlomila bradu, prehrýzla peru a odlomila oba predné zuby. Zdravotný stav deblovej šampiónky US Open z roku 2018 sa postupne zlepšuje. Američanke už vybrali stehy a zubári jej dali do poriadku poškodený chrup. Vandewegheová počas turnaja analyzuje zápasy pre ESPN, pripomenul portál justwomenssports.com.
Vandewegheová si zlomila bradu, prehrýzla peru a odlomila oba predné zuby. Zdravotný stav deblovej šampiónky US Open z roku 2018 sa postupne zlepšuje. Američanke už vybrali stehy a zubári jej dali do poriadku poškodený chrup. Vandewegheová počas turnaja analyzuje zápasy pre ESPN, pripomenul portál justwomenssports.com.