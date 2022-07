Vaněček podpísal trojročný kontrakt s New Jersey

Newark 19. júla (TASR) - Český hokejový brankár Vítek Vaněček podpísal trojročný kontrakt s klubom New Jersey Devils. Vynesie mu celkovo 10,2 milióna dolárov s priemerným ročným platom 3,4 milióna.



Vaněček strávil celú doterajšiu kariéru v organizácii klubu Washingtonu Capitals, ktorý ho draftoval v roku 2014 z 39. miesta. V základnej časti sezóny 2021/2022 nastúpil do 42 zápasov, v ktorých dosiahol 90,8-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,67 inkasovaného gólu na zápas a štyrikrát vychytal čisté konto. Po uplynulom ročníku sa mu skončil trojročný kontrakt a stal sa obmedzeným voľným hráčom. Capitals angažovali Darcyho Kuempera z Colorada a Vaněčeka vymenili do New Jersey za výbery v drafte.



V novom pôsobisku si výrazne platovo polepší, v predošlých troch sezónach mal základný plat 716-tisíc.