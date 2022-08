Vanessa Bryantová dostala odškodné 16 miliónov USD za emočnú ujmu

Los Angeles 25. augusta (TASR) - Vedenie okresu Los Angeles musí zaplatiť Vanesse Bryantovej, vdove po basketbalistovi Kobem Bryantovi, odškodné vo výške 16 miliónov dolárov za emočnú ujmu. Súd tak rozhodol v súvislosti s úmrtím jej manžela, ktorý v roku 2020 zahynul po páde helikoptéry spolu s ich dcérou Giannou. Pracovníci úradu šerifa a hasiči zdieľali medzi sebou po havárii snímky oboch tiel z miesta tragédie.



Na rozsudku sa zhodla celá porota a Bryantovej právni zástupcovia ho prijali. Spolužalobca Chris Chester, ktorý pri havárii prišiel o manželku a dcéru, dostal odškodné vo výške 15 miliónov USD. Fotografie sa šírili najmä medzi záchranármi, ale dostali sa aj k ďalším ľuďom.



Vdova vypovedala, že snímky znásobili jej smútok a spôsobili jej záchvaty paniky z obáv, že môžu kedykoľvek uniknúť na verejnosť. "Žijem v strachu, že sa to jedného dňa objaví na sociálnych sieťach mne alebo mojim dcéram," citovala z Bryantovej výpovede agentúra AP. Právna zástupkyňa Los Angeles sa odmietla k verdiktu vyjadriť. Na súde argumentovala tým, že fotografie boli nevyhnutné pre vyšetrovanie, a zdôraznila, že nikdy neunikli na verejnosť.



Súd prišiel s verdiktom v Deň Kobeho Bryanta. Ten pripadol na 24. august, pretože tento dátum kombinuje čísla jeho dresov "8" a "24". Američan by sa v utorok 23. augusta dožil 44 rokov.



Helikoptéra sa zrútila v blízkosti mesta Calabasas v štáte Kalifornia v nedeľu 26. januára 2020. Nehodu, ktorú pravdepodobne zavinil pilot, nikto neprežil. V čase tragédie bolo v kopcovitej oblasti neďaleko Los Angeles tak hmlisto, že na zemi museli zostať aj inak patrolujúce policajné helikoptéry. Stroj S-76 Sikorsky, v ktorom boli okrem Bryanta a jeho 13-ročnej dcéry Gianny aj ďalší siedmi ľudia, ale dostal povolenie na štart podľa špeciálnych vizuálnych letových pravidiel.



Bryant je považovaný za jedného z najlepších basketbalistov v histórii, celú bohatú kariéru (1996-2016) odohral v drese Los Angeles Lakers. Stal sa päťnásobným šampiónom NBA (2000-2002, 2009, 2010), dvakrát ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča finálovej série play off (2009, 2010) a v roku 2008 za najužitočnejšieho hráča súťaže. S tímom USA získal dve zlaté olympijské medaily (2008, 2012). In memoriam ho vlani uviedli do Basketbalovej siene slávy.