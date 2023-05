Vanmedegael sa teší na prácu a tímu chce vštepiť svoju hernú pečať

nominácia SR na Zlatú európsku ligu 2023:



nahrávači: Samuel Goč (Prešov), Matúš Jalovecký (VKP Bratislava), Filip Palgut (Montana/Bulh.)



smečiari: Július Firkaľ (Ľvov/Poľ.), Jakub Ihnát (Karlovarsko/ČR), Patrik Pokopec (Benátky nad Jizerou/ČR), Branislav Skasko (Svidník), Lukáš Smolej (Prešov)



blokári: Andrej Billich (VKP Bratislava), Šimon Krajčovič (Liberec/ČR), Peter Ondrovič (Č. Budějovice/ČR), Michal Zeman (Myjava), Patrik Marjov (VKP Bratislava)



univerzáli: Filip Gavenda (Liberec/ČR), Patrik Lamanec (Karlovarsko/ČR)



liberovia: Matúš Krajčo (Komárno), Marián Vitko (Svidník)







realizačný tím: Steven Vanmedegael (hlavný tréner), Michal Masný, Tomáš Samsely (asistenti trénera), Bartosz Bielenda (kondičný tréner), Michal Kotulič (štatistik), Wojciech Koldras (fyzioterapeut), Slavomír Huba (tímový manažér)







program ZEL 2023 - C-skupina:



27. mája o 16.00 h, Zlín: Česko - Slovensko



31. mája o 19.00 h Tartu: Estónsko - Slovensko



4. júna o 13.00 h, Turku: Fínsko - Slovensko



10. júna o 18.00 h, Nitra: Slovensko - Fínsko



14. júna o 17.00 h, Nitra: Slovensko - Estónsko



17. júna o 16.00 h, Nitra: Slovensko - Česko

Púchov 11. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti odštartovali vo štvrtok v Púchove prípravu na Zlatú Európsku ligu. Omladený káder povedie belgický tréner Steven Vanmedegael, ktorý nominoval dokopy 17 hráčov. Jeho zverenci sa predstavia v súťaži v C-skupine, kde sa stretnú s Českom, Estónskom a Fínskom.uviedol pre oficiálnu webstránku Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Tridsaťšesťročný tréner ukončil svoju klubovú sezónu len v piatok, keď získal s Roeselare tretiu trofej v ročníku. Po triumfe v Superpohári a Belgickom pohári vyhrali jeho zverenci aj ligu.pokračoval. V Pohári CEV navyše skončilo Roeselare s talianskou Modenou ako zdolaný finalista v zlatom sete.Slovenský tím sa začína nanovo budovať a jeho prvý vrchol by mal byť na budúci rok, keď sa začne kvalifikácia o postup na ME 2025. Vanmedegael chce dovtedy vštepiť družstvu svoju hernú pečať.povedal o systéme hry, ktorým sa chce prezentovať.Jediný hráč vo výbere, ktorý má v najcennejšom drese viac ako 100 zápasov, je so 106 duelmi Filip Palgut.uviedol pre svf.sk 31-ročný nahrávač.Osobnú skúsenosť s Vanmedegaelom má zo sezóny 2021/2022 univerzál Filip Gavenda, keď pôsobil v belgickom Roeselare. Práve on by mal byť spojivo medzi trénerom a tímom: "V prvý deň zrazu chýbali asistent reprezentačného trénera Michal Masný, ktorý má ešte klubové povinnosti v Bydgoszczi, blokár Peter Ondrovič sa k tímu pripojí v pondelok. Pre zranenia sa do prípravy nezapojili blokári Filip Mačuha a Jakub Kováč, smečiar Michal Petráš a z opôr z minulosti chýba kapitán Tomáš Kriško, ktorý koketuje s myšlienkou ukončiť kariéru, a univerzál Peter Michalovič. Ten prebiehajúcu reprezentačnú sezónu vynechá. Nováčikmi v tíme sú nahrávač Matúš Jalovecký, blokári Andrej Billich s Patrikom Marjovom, smečiar Branislav Skasko a libero Matúš Krajčo.Slováci odohrajú v príprave pred Zlatou Európskou ligou od 19. do 21. mája tri stretnutia v slovinskom Maribore proti reprezentácii Chorvátska.