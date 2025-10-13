Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vanmedegael skončil na lavičke reprezentácie na vlastnú žiadosť

Na snímke Steven Vanmedegael. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Vanmedegael trénoval reprezentáciu od roku 2022, mužstvo si pod jeho vedením pripísalo 15 víťazstiev v 33 zápasoch.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Belgičan Steven Vanmedegael už nie je trénerom slovenskej volejbalovej reprezentácie. Na lavičke tímu, ktorý si v auguste vybojoval miestenku na budúcoročné ME, skončil na vlastnú žiadosť.

Vanmedegael trénoval reprezentáciu od roku 2022, mužstvo si pod jeho vedením pripísalo 15 víťazstiev v 33 zápasoch. „Na základe žiadosti reprezentačného trénera a jeho manažéra sme boli požiadaní o ukončenie zmluvy z rodinných dôvodov a dôvodu prerušenia kariéry volejbalového trénera, čo SVF prijala ako fakt a akceptovala,“ uviedol prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko.

SVF na svojej oficiálnej stránke informovala, že výber Vanmedegaelovho náhradníka si chce dobre premyslieť. „V nasledujúcich týždňoch sa bude prezident SVF spolu s reprezentačnou radou touto otázkou zaoberať a veríme, že v dohľadnom čase prídeme s riešením situácie. Družstvo mužov postúpilo na ME 2026, a preto je dôležité správne a citlivo posúdiť situáciu a vybrať nového trénera,“ dodal Rojko.
