Vanzeir z New Yorku dostal po rasistickej urážke trest na 6 zápasov

New York 14. apríla (TASR) - Belgický futbalista Dante Vanzeir z New Yorku Red Bulls dostal diśtanc na šesť zápasov a pokutu od vedenia zámorskej MLS. Útočník počas uplynulého víkendu rasisticky urazil súpera v zápase proti San Jose Earthquakes. Informovala o tom agentúra AP.



Vanzeir dostal zákaz hrať aj v ligovom pohári, v prípravných zápasoch alebo v nižšej lige MLS Next Pro až do skončenia svojej suspendácie. MLS zároveň uviedla, že sa musí zúčastniť na vzdelávacích stretnutiach s témou boja proti rasizmu. Liga nezverejnila výšku pokuty. Newyorský klub vydal v utorok vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Vanzeir dočasne opustil tím.



Jeremy Ebobisse zo San Jose tvrdil, že útočník Red Bulls použil rasistickú urážku na začiatku druhého polčasu zápasu, ktorý sa skončil remízou 1:1. Medzi hráčmi sa strhla potýčka, ktorá spôsobila dlhé zdržanie a vyústila do 21-minútového nadstaveného času na konci stretnutia. Ebobisse však neuviedol meno hráča, Vanzeir sa neskôr priznal. "MLS má nulovú toleranciu voči urážlivým a útočným prejavom a berie tieto obvinenia vážne," reagovalo vedenie súťaže.



Vanzeir prevzal zodpovednosť za svoje vyjadrenia a povedal, že prijme akýkoľvek trest. "Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som bol súčasťou zmeny, ktorá sa musí udiať v tomto športe a v našom svete. Zároveň sa chcem ospravedlniť svojim spoluhráčom, trénerom, organizácii a našim fanúšikom," uviedol Belgičan podľa agentúry AP a dodal: "Urobil som chybu a podniknem všetky potrebné kroky, aby sa to už nezopakovalo."