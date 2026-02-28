< sekcia Šport
VAR bude môcť od leta zasiahnuť pri rohovom kope a druhej žltej karte
Zmeny sa stanú súčasťou pravidiel od 1. júla, no rozhodcovia ich vyskúšajú už počas letných majstrovstiev sveta (11. júna - 19. júla).
Autor TASR
Zürich 28. februára (TASR) - Medzinárodná futbalová asociácia pre pravidlá (IFAB) oznámila v sobotu niekoľko nových kompetencií pre systém VAR. Rozhodcovia budú môcť s pomocou technológie po novom zmeniť verdikt po udelení rohového kopu či druhej žltej karty. Zmeny sa stanú súčasťou pravidiel od 1. júla, no rozhodcovia ich vyskúšajú už počas letných majstrovstiev sveta (11. júna - 19. júla).
Inštitúcia zodpovedná za vytváranie pravidiel futbalu sa na svojom každoročnom stretnutí dohodla na viacerých zmenách. Skúmanie situácií po udelení rohového kopu by podľa IFAB nemalo zdržovať hru a bude sa používať len pri zjavných chybách. Toto pravidlo bude zároveň skôr možnosťou ako povinnou súčasťou protokolu. V prípade žltej karty sa tiež bude do zápasu zasahovať len pri jednoznačnej chybe hlavného rozhodcu. Systém VAR nebude mať možnosť radiť arbitrovi pri situácii ohľadom druhej žltej karty v prípade, ak ju neukázal ako prvý na ihrisku.
Jednou z hlavných tém je v uplynulom období aj zdržiavanie hry, na ktoré už IFAB reagovala. Uplatnenie osemsekundového limitu pre brankárov, ktorí držia loptu v ruke a chcú rozohrávať, sa asociácii osvedčil. Rozhodcovia budú mať od leta možnosť pomocou odrátavania 5 sekúnd zakročiť aj proti hráčom, ktorí rozohrávajú priame kopy či vhadzovania. Striedania sa budú musieť po novom dokončiť v priebehu 10 sekúnd, inak tímu hrozí minútová penalizácia pre striedajúceho hráča. Nové pravidlá majú podľa IFAB udržať tempo zápasu a zredukovať výšku nadstaveného času, ktorý sa stáva čoraz väčším problémom pre zdravie hráčov a pohodlie divákov. Všetky zmeny sa už testovali v rámci menších medzinárodných turnajov a premiéru na vrcholnej úrovni zažijú na MS v USA, Kanade a Mexiku, ktoré štartujú 11. júna.
