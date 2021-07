Varane je blízko k prestupu do Manchestru United

Londýn 26. júla (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Raphael Varane je blízko k prestupu z Realu Madrid do Manchestru United. Podľa španielskeho denníka Marca sa oba kluby už dohodli na podmienkach transferu a elitný stopér by sa mal "červeným diablom" upísať na štyri alebo päť rokov.



Francúzske periodikum Le Parisien informovalo, že výška odstupného by sa mala vyšplhať na 45 miliónov eur. Varane má s Realom platný kontrakt do 30. júna 2022. Na Santiago Bernabeu prišiel v roku 2011 a s "bielym baletom" štyrikrát triumfoval v Lige majstrov. V prípade jeho odchodu do Manchestru by Real v tomto prestupovom období prišiel už o druhého stopéra. Dlhoročný kapitán Sergio Ramos zamieril do Paríža St. Germain.