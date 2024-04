Francúzsky obranca Varane radí mladým, aby sa vyhli hlavičkovaniu

Londýn 3. apríla (TASR) - Francúzsky obranca Raphael Varane považuje hlavičkovanie za nebezpečné a mladým futbalistom vrátane svojho syna odporúča, aby sa mu už na začiatku kariér vyhýbali. Podľa 30-ročného stopéra Manchestru United sústavné hlavičkovanie v profifutbale poškodilo jeho telo.



Varane s odstupom času priznal, že osemfinálový zápas MS 2014 proti Nigérii dohral s otrasom mozgu. O pár dní nastúpil na štvrťfinále proti Nemecku a lekári národného tímu sa čudovali, ako rýchlo sa dal dokopy. "Nechcem si však ani predstaviť, čo by sa stalo, keby som dostal ďalší úder do hlavy. Neviem, či sa dožijem sto rokov. Viem však, že hlavičkovaním som si poškodil moje telo," povedal Varane v rozhovore pre L´Equipe.



"O nebezpečenstve hlavičiek by mali vedieť v celom futbale a vysvetliť mladým hráčom, čo im hrozí. Môj sedemročný syn hrá futbal a ja mu radím, aby nehlavičkoval do lopty. Aj keď to nespôsobí žiadnu bezprostrednú traumu, vieme, že z dlhodobého hľadiska môžu mať opakované otrasy škodlivé účinky," dodal Varane.



Zranenia hlavy sú nesmierne nebezpečné a ich dôsledky sa môžu prejaviť až neskôr. "Ako futbalisti hrajúci na najvyššej úrovni sme zvyknutí na bolesť. Sme trochu ako vojaci, drsní chlapi, symboly fyzickej sily, ale zranenia hlavy sú takmer neviditeľné. Ak ťa bolí noha a krívaš, každý to vidí. Ale s hlavou je to iné. Každý povie, že je to migréna, ktorá pominie," dodal Varane.