Varane sa stal členom predstavenstva v Como. Nový začiatok, hovorí

Como 19. októbra (TASR) - Bývalý francúzsky futbalista Raphael Varane sa stal členom predstavenstva v talianskom klube Como. Bývalý obranca Realu Madrid a Manchestru United ukončil v septembri v tíme Serie A kariéru, počas svojho jediného zápasu za Como si zranil koleno.



Varane prišiel do Coma ako voľný hráč v júli z United po tom, ako získal s tímom Anglický pohár FA. V lete podpísal s lombardským klubom zmluvu na dva roky. V novom pôsobisku však absolvoval dokopy len 23 minút, keďže nastúpil iba v pohárovom stretnutí na pôde Sampdorie Janov, ktorý jeho tím prehral 1:2 po jedenástkovom rozstrele. Koniec kariéry oznámil majster sveta z roku 2018 o necelý mesiac a pol neskôr. Už vtedy avizoval, že bude naďalej pôsobiť v Come.



"Byť športovcom na najvyššej úrovni prináša pôžitok, obetu a neustálu snahu prekračovať svoje hranice. Počas mojej kariéry ma hnala túžba zlepšovať sa a hlad po excelentnosti. Zmena z ihriska do zasadačky nie je koniec mojej futbalovej cesty, je to nový začiatok, na ktorý sa teším," citovala 31-ročného Francúza agentúra DPA. Vo svojej funkcii sa bude sústrediť na mládež a jej vzdelávanie i vývoj klubu z dlhodobého hľadiska.



Varane počas svojej profesionálnej kariéry získal titul majstra sveta v roku 2018 a množstvo klubových trofejí. Realu Madrid pomohol k štyrom titulom v Lige majstrov a trom španielskym ligovým trofejam. V roku 2021 prestúpil do Manchestru United, ale počas troch sezón v Anglicku odohral iba 95 zápasov, keďže ho trápili zranenia.