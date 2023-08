Varane sa zranil a Manchestru bude chýbať niekoľko týždňov

Manchester 30. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Raphael Varane utrpel nešpecifikované zranenie a Manchestru United bude chýbať niekoľko týždňov.



Tridsaťročný stopér odohral iba prvý polčas sobotňajšieho zápasu s Nottinghamom Forest (3:2) a United s ním nemôžu počítať ani v nedeľňajšom šlágri na pôde Arsenalu. Otázne je, či sa stihne zotaviť počas následnej dvojtýždňovej reprezentačnej pauzy.



Manchester v úvode novej sezóny trápia zranenia. Na dlhšej maródke sú okrem Varana aj obaja ľaví obrancovia Luke Shaw a Tyrell Malacia, stredopoliar Mason Mount, mladý krídelník Amad Diallo i útočník Rasmus Höjlund, ktorý prišiel do Manchestru z Atlanty s problémami s chrbtom, no mal by sa vrátiť začiatkom septembra.



Varanova absencia môže ovplyvniť rozhodnutie trénera Erika ten Haga o tom, či predať obrancu Harryho Maguirea. Ten prišiel v minulej sezóne o miesto v zostave i kapitánsku pásku a v lete bol blízko k prestupu do West Hamu. Transfer však stroskotal na jeho požiadavke, aby mu Manchester vyplatil približne sedem miliónov libier ako kompenzáciu platu, ktorý mu výrazne narástol po tom, čo sa United kvalifikovali do Ligy majstrov.



Maguire je momentálne štvrtý v hierarchii stopérov v klube za Varanem, Lisandrom Martinezom a Victorom Lindelöfom.