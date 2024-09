Como 25. septembra (TASR) - Francúzsky futbalista Raphael Varane v stredu ukončil svoju aktívnu športovú kariéru. Tridsaťjedenročný obranca sa v júli upísal klubu Como, ktorý vlani postúpil do Serie A, ale počas svojho jediného zápasu si zranil koleno.



Varane počas svojej profesionálnej kariéry získal titul majstra sveta v roku 2018 a množstvo klubových trofejí. Realu Madrid pomohol k štyrom titulom v Lige majstrov a trom španielskym ligovým trofejam. V roku 2021 prestúpil do Manchestru United, ale počas troch ligových sezón v Anglicku odohral iba 95 zápasov, keďže ho trápili zranenia.



"V mojej kariére som prijal mnoho výziev. Dokázal som prekonať množstvo prekážok. Keď sa nad týmito momentmi zamýšľam, s nesmiernou hrdosťou a pocitom naplnenia oznamujem svoj odchod do športového dôchodku," napísal Varane na sociálnych sieťach. Správu priniesla agentúra AP.