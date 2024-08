Vardy po remíze s Tottenhamom: Mali sme pred nimi príliš veľký rešpekt

Leicester 20. augusta (TASR) - Veterán Jamie Vardy zariadil gólom bod pre Leicester City v prvom kole nového ročníka Premier League. Nováčik súťaže vďaka tomu remizoval v domácom dueli s favorizovaným Tottenhamom Hotspur 1:1.



Tottenham v prvom polčase výrazne dominoval, v počte rohových kopov viedol 9:0. Vypracoval si množstvo šancí, no premenil jedinú. Prevahu hostí korunoval presným zásahom po necelej polhodine hry španielsky obranca Pedro Porro hlavou po presnom centri bývalého hráča Leicesteru Jamesa Maddisona. "Som sklamaný. Musíme byť dôraznejší pred bránkou. Mali sme jednoznačnú prevahu, no nedokázali sme využiť množstvo ponúknutých gólových príležitostí," hneval sa tréner hostí Ange Postecoglou.



Domáci po prestávke zlepšili hru a vydolovali aspoň bod, keď sa v 57. minúte o vyrovnávajúci gól postaral hlavičkou zblízka 37-ročný kanonier Vardy. "Tottenham je naozaj skvelý tím. Našou slabinou bolo, že sme mali pred nimi príliš veľký rešpekt. Po vyrovnávajúcom góle sa zmenilo tempo hry a začali sme byť odvážnejší, no na triumf to, žiaľ, nestačilo," zhodnotil Vardy. Ten mal na kopačke aj rozhodnutie, no v 70. minúte ho vychytal Guglielmo Vicario.



Duel museli v závere druhého polčasu na osem minút prerušiť po zranení stredopoliara Rodriga Bentancura z Tottenhamu. Uruguajčana odniesli na nosidlách, no bol pri vedomí a komunikoval.