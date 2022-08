Vardy predĺžil zmluvu s Leicesterom do roku 2024

Leicester 20. augusta (TASR) - Klub anglickej futbalovej Premier League Leicester City sa dohodol na predĺžení kontraktu so svojou ikonou Jamiem Vardym. Tridsaťpäťročný anglický reprezentant bude v mužstve pôsobiť až do roku 2024.



Vardy prišiel do Leicesteru v roku 2012 z poloprofesionálneho Fleetwoodu. V 272 zápasoch v Premier League strelil 133 gólov a v roku 2016 sa podieľal na senzačnom zisku titulu. S tímom získal aj FA Cup v roku 2021. "Akonáhle som sa dozvedel, že klub ma o mňa naďalej záujem, bolo tu už iba jediné riešenie. Som tu už dosť dlho a cítim sa ako inventár klubu," povedal Vardy podľa AFP.