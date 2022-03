Vardy sa opäť zranil, Leicestru bude chýbať niekoľko týždňov

Leicester 9. marca (TASR) - Anglický futbalista Jamie Vardy bude Leicestru City chýbať niekoľko týždňov. Tridsaťpäťročného útočníka trápi podľa trénera Brendana Rodgersa zranenie kolena zo sobotného domáceho zápasu proti Leedsu United (1:0).



"V predchádzajúcom stretnutí utrpel úder do kolena, do troch až štyroch týždňov bude snáď v poriadku," uviedol severoírsky kormidelník pre AFP. Vardy sa pritom len minulý týždeň vrátil po decembrovom zranení zadného stehenného svalu. V ligovom dueli na pôde Burnley nastúpil v 72. minúte a gólovo prispel k výhre 2:0.



"Líšky" figurujú v tabuľke anglickej Premier League na dvanástom mieste, no v predchádzajúcich týždňoch sú na víťaznej vlne, keď triumfovali v štyroch z piatich zápasov vo všetkých súťažiach. Najbližší ich čaká vo štvrtok, keď privítajú francúzsky Rennes v prvom osemfinálovom stretnutí Európskej konferenčnej ligy (EKL).