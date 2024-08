Varfolomeevová získala historické zlato v individuálnom viacboji

moderná gymnastika - viacboj jednotlivkýň:



1. Darja Varfolemejevová (Nem.) 142,850 b, 2. Borjana Kalejnová (Bul.) 140,600, 3. Sofia Raffaeliová (Tal.) 136,300, 4. Margarita Kolosovová (Nem.) 135,250, 5. Daria Atmanovová (Izr.) 133,850, 6. Jekaterina Vedenejevová (Slo.) 131,900, 7. Wang C'-lu (Čína) 131,550, 8. Milena Baldassarriová (Tal.) 129,700

Paríž 9. augusta (TASR) - Nemecká reprezentantka v modernej gymnastike Darja Varfolemejevová získala historické zlato pre svoju krajinu v individuálnom viacboji. Striebro si vybojovala Bulharka Borjana Kalejnová. Najlepšiu trojku uzavrela Talianka Sofia Raffaeliová.Sedemnásťročná Nemka viedla po zostavách s obručou, loptou a kužeľami, od rozhodkýň získala celkovú známku 142,850 bodu. Dvadsaťtriročná Bulharka zacvičila najlepšiu zostavu so stuhou, no v konečnom zúčtovaní stratila 2,250 b na víťazku. Talianka Raffaeliová sa v jednotlivých rotáciách pohybovala v prostriedku priebežného poradia, no zacvičila druhú najlepšiu zostavu s kužeľami, ktorá ju vyniesla na konečnú tretiu priečku.Varfolemejevová na olympijskom tróne vystriedala Izraelčanku Linoj Ašramovú.