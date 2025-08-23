< sekcia Šport
Varfolomejevová získala titul vo viacboji
Autor TASR
Rio de Janeiro 23. augusta (TASR) - Nemecká reprezentantka v modernej gymnastike Darja Varfolomejevová získala titul na MS v Riu de Janeiro. Vo finále viacboja jednotlivkýň dostala za cvičenie s loptou, obručou, stuhou a kužeľmi 121.900 bodu. Druhá skončila Bulharka Stiliana Nikolovová (119.300) a bronz získala päťnásobná majsterka sveta Sofia Raffaeliová z Talianska (117.950).
Varfolomejevová je rodáčka z Ruska a pre Nemecko získala vôbec po prvý raz v histórii v rovnakej disciplíne zlato na OH v Paríži. V nedeľu bude mať ešte štyri šance získať zlato v individuálnych finále.
MS ženy - viacboj:
1. Darja Varfolomejevová (Nem.) 121.900, 2. Stiliana Nikolovová (Bulh.) 119.300, 3. Sofia Raffaeliová (Tal.) 117.950
