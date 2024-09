Varga chcel o kov viac, no hry hodnotí pozitívne: Francúzi prekvapili

Paríž 8. septembra (TASR) - Slovenská výprava si odnesie z paralympijských hier dokopy päť medailí, čo je výrazný prepad oproti Tokiu 2020, kde nazbierala až jedenásť cenných kovov. Vedúci slovenskej výpravy Tomáš Varga však prízvukoval, že tentokrát sa v Paríži zišla väčšia konkurencia čo dokumentuje aj najvyšší počet účastníckych krajín. Tri zlaté a dve strieborné medaily ho potešili, no k úplnej spokojnosti by chcel ešte jednu, keďže pred štartom hier očakával šesť cenných kovov.



Slovákom sa najviac darilo v streľbe, z ktorej si vďaka Veronike Vadovičovej a Radoslavovi Malenovskému odniesli jednu zlatú a dve strieborné medaily. Na najvyšší stupienok vystúpili aj stolní tenisti Ján Riapoš a Peter Lovaš vo dvojhre i cyklista Jozef Metelka, ktorý zavŕšil zlatý hetrik v stíhačke na 4 kilometre. "Môj cieľ bol, aby sme dosiahli šesť medailí. Boli sme k tomu blízko, no nakoniec sa to nepodarilo, ale asi je to aj dôkaz toho, že konkurencia stále narastá a aj my musíme urobiť veľa zmien. Či už v hľadaní nových talentov, ale aj štruktúry, aby sme dokázali dostať športovcov na hry a uspieť. Bez úspechov sa totiž ťažko zabezpečuje finančná stránka, ale aj motivácia pre nových ľudí. Sú to také zmiešané pocity, ale to vyhodnotenie bude ešte trvať a verím, že nakoniec bude pozitívne," povedal pre TASR Varga.



Predchádzajúce paralympijské hry v Tokiu poznačila pandémia koronavírusu a aj preto na nich chýbalo viacero výprav i športovcov. V Paríži tak bola väčšia konkurencia a aj to prispelo k slabšej medailovej bilancii Slovákov. "Určite bola vyššia. Je toho dôkazom aj počet krajín, ktorý sa tu predstavil. Bolo to historicky najvyššie číslo 165. Aj počet športovcov, ktorí sa zúčastnili, bol vyšší ako v Tokiu. Ja som mal od každého nášho športovca najvyššie očakávania, nikto sem neprišiel na nejaké voľné karty, 90% si tú účasť zabezpečilo vďaka úspechom. Nevnímame pozitívne, že sme nezískali medailu v atletike, lukostreľbe a boccii, aj keď boli viacerí blízko. Takže boli sklamania, ale na druhej strane aj pozitívne veci. Jožo Metelka nečakal, že ešte bude bojovať o zlatú medailu a nováčik Peťo Lovaš sa dostal až na piedestál," pripomenul Varga.



Parížska olympiáda i paralympiáda mali od začiatku problémy a aj Francúzi boli krátko pred štartom hier skeptickí. Nepomohla tomu napätá atmosféra na domácej politickej scéne, obavy z protestov či dokonca z terorizmu. Obe športové podujatia však zaznamenali obrovský úspech. "Hry boli určite inovatívne tým, že priniesli šport na také miesta, ktoré neboli tradičné. Podľa mňa sa to už nebude tak skoro opakovať, pretože mesto s takým počtom monumentov, ktoré by mohlo konkurovať Parížu, možno ani nie je. Z pohľadu diváka to bolo veľmi atraktívne podujatie, ktoré si každý užil," uviedol Varga.



Potešilo ho, že rovnako ako na olympiáde aj paralympiáda pritiahla na športoviská obrovské množstvo fanúšikov. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií sa predalo približne 2,5 milióna vstupeniek. "Príjemne ma to prekvapilo. Skoro na každom športovisku, na ktorom som bol, bola výborná atmosféra, žilo to športom. Ale nie len na športoviskách, aj v meste sme videli, že všade išla paralympiáda. Z tohto pohľadu ma Francúzi veľmi prekvapili a veľmi mi to pripomínalo atmosféru z Londýna 2012, ktorý je považovaný za historicky najlepšie paralympijské hry. Aj napriek tomu, že domáci na začiatku vnímali celý projekt negatívne, tak sa atmosféra nakoniec zmenila na veľmi pozitívnu. Z tohto pohľadu sa dajú hry hodnotiť ako úspešné a latku stanovili veľmi vysoko," dodal Varga.