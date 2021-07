Varga je napriek sklamaniu v rozstrele spokojný

Tokio 29. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v trape Erik Varga zhodnotil svoje vystúpenie na OH v Tokiu pozitívne. Jeho kvalifikačných 122 bodov na finále nestačilo, no týmto nástrelom si vytvoril osobný rekord na olympiáde. Aby sa predstavil v bojoch o finále, na to mu podľa jeho slov chýbalo viac šťastia.



Varga trafil v stredu v prvý deň kvalifikácie v troch položkách 73 zo 75 terčov a bol priebežne dvanásty, vo štvrtok sa v zostávajúcich dvoch pomýlil iba raz. Rovnaký výsledok ako on dosiahli na strelnici Asaka Shooting Range ďalší piati jeho súperi a táto šestica bojovala v rozstrele o jedinú zostávajúcu miestenku do finále. Získal ju napokon Mexičan Jorge Martin Orozco Diaz. "Ja by som chcel poznamenať, že som sem išiel s cieľom odstrieľať najlepšie ako viem. Môj výsledok je taký, že sa nemusím hanbiť. Až do rozstrelu žila nádej na finále, tam prialo šťastie iným. Ale ja som so svojou prácou spokojný," uviedol slovenský reprezentant.



Povedal tiež, že z Japonska určite nebude odchádzať smutný. "Strelil som 122 bodov, na OH je to môj osobný rekord. Nebolo mi viac súdené, možno som potreboval viac šťastia, to asi vedia tam hore. Dôležitejšie je, aby sme sa v tomto bláznivom svete usmievali a boli zdraví. Treba ísť ďalej."



Varga si tiež posťažoval, že si nemohol pred hrami vyskúšať olympijskú strelnicu: "Išli sme do neznáma. Na tréning som sa ani poriadne nedostal. Môžem poďakovať skúsenostiam, že som sa s tým vedel popasovať a zvládnuť to v rámci možností."



Strelci mali veľmi ťažké podmienky, trápilo ich obrovské teplo, to však Vargovi na rozdiel od ostatných vyhovovalo. "Podmienky boli extrémne. Ale ja som teplomil, mne teplo praje, to mi problémy nerobilo. Ale ak zašlo slnko, viditeľnosť bola horšia. Ale zopakujem, výsledok bol solídny, ja som naozaj spokojný."



V Tokiu sa ešte Varga predstaví v mix trape, v ktorom bude okrem neho, Mariána Kovačócyho a Jany Špotákovej štartovať v drese Slovenska aj čerstvá olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková. "Tešíme sa na to aj so Zuzkou. Treba držať palce a uvidíme. Ak sa šťastie prikloní, môže to byť dobré. Ale nechcem to zakríknuť. Ale ak si dobre odvedieme našu robotu, budeme sa usmievať," uviedol Varga, ktorý si vzápätí vychutnal finále ženského trapu s úspešným slovenským vyvrcholením: "Výsledok hovorí sám o sebe. Klobúk dole pred ňou, ten rekord je neskutočný. Pre mnohých je to sen, jej sa to splnilo. Držali sme si navzájom palce. Som šťastný, že sa to podarilo. A hlavne pre tento šport, ktorý sa na Slovensku zanedbáva. Na OH to vždy zachraňujú strelci a vodáci," dodal Varga.