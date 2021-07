Varga nedosiahol na medailu z OH: Nebolo mi to dopriate

Tokio 31. júla (TASR) - Slovenskému strelcovi Erikovi Vargovi najprv tesne uniklo finále v trape a v sobotu aj medaila z mixu. Spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou sa prebojovali do súboja o bronz, viedli o tri terče, no nakoniec prehrali v dodatkovom rozstrele.



Štyridsaťpäťročný Varga sa tak netešil z medaily ani na svojej štvrtej olympiáde, jeho maximom v trape je 9. priečka z OH 2008 v Pekingu. V mixe si teraz pripísal štvrté miesto. "Proste chýbal kúsok šťastia. Nebolo mi to tu dopriate," povzdychol si po svojom druhom vystúpení v Tokiu.



Slovenský pár obsadil v kvalifikácii tretie miesto a postúpil do boja o bronz. V ňom ho čakal americký tandem Madelynn Ann Bernauová, Brian Borrows. Majstri sveta z juhokórejského Čchangwonu 2018 viedli v dramatickom dueli o tri rany, no Američanom sa podarilo vyrovnať a Bernauová mohla záverečným výstrelom rozhodnúť o zisku bronzu pre USA. Minula však terč a tak nasledoval rozstrel. V ňom spravila Rehák Štefečeková celkovo svoju siedmu chybu v dueli o bronz, čo slovenskú dvojicu pripravilo o cenný kov.



"Nie som sklamaný. Je to tímová robota, ťahali sme, odviedli sme maximum, čo sa dalo. Zuzka ťahala pekne, ja som mal trošku strnulé prvé kolo, ale, chvalabohu, sa mi podarilo cez to povzniesť a finále sa mi strieľalo úplne perfektne. No stále chýba kúsok toho šťastia, čo ma trocha mrzí. Ale musím povedať, že sme obaja podali maximum," zhodnotil sobotňajšie vystúpenie.



Američania využili v súboji možnosť zobrať si oddychový čas, Bernauová síce hneď po ňom minula, ale do ďalšieho priebehu im pomohol. "Každý má právo na timeout a oni to využili. My sme si počas pauzy nepotrebovali nič hovoriť. Boli sme dobre naladení. Keď si myslíme, že sme v tom svojom maxime, tak sa nevyrušujeme. Keď je človek sústredený na sto percent, je tam veľké riziko. Tu zaváži každý jeden terč a nebolo by šťastné riešenie, keby jeden vyrušil druhého z tempa," dodal.