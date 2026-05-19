< sekcia Šport
Vargová zdolala Llaveriasovú a postúpila do 2. kola košického turnaja
Menej sa v utorok darilo v Košiciach ďalším domácim hráčkam Radke Zelníčkovej a Soni Depešovej.
Autor TASR
Košice 19. mája (TASR) - Slovenské tenistky Nina Vargová a Salma Drugdová postúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Prvá menovaná si na antuke poradila so Španielkou Ruth Rourou Llaveriasovou v dvoch setoch 6:3, 7:6 (3), pričom zápas trval až 128 minút. Dvadsaťročnú Slovenku čaká v ďalšej fáze Jekaterina Ovčarenková z Ruska. Kvalifikantka Drugdová zdolala favorizovanú Belgičanku Janu Otzipkovú v troch setoch 7:6 (7), 2:6, 6:3.
Menej sa v utorok darilo v Košiciach ďalším domácim hráčkam Radke Zelníčkovej a Soni Depešovej. Obe nestačili na americké súperky v pomere 0:2. Nad sily Zelníčkovej bola šiesta nasadená Vivian Wolffová (4:6, 3:6). Osemnásťročná Depešová ťahala za kratší koniec v dueli s Juliou Adamsovou (4:6, 1:6).
Menej sa v utorok darilo v Košiciach ďalším domácim hráčkam Radke Zelníčkovej a Soni Depešovej. Obe nestačili na americké súperky v pomere 0:2. Nad sily Zelníčkovej bola šiesta nasadená Vivian Wolffová (4:6, 3:6). Osemnásťročná Depešová ťahala za kratší koniec v dueli s Juliou Adamsovou (4:6, 1:6).